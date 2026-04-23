La carestía de los preservativos por guerra de Irán amenaza prevención del VIH en África

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Nairobi, 23 abr (EFE).- La prevención del VIH en África puede verse amenazada por la decisión de la empresa malasia Karex, el mayor productor mundial de preservativos, de aumentar un 30 % el precio de los mismos debido a la guerra de Irán, advirtió este jueves la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

«Imaginen el impacto que esto podría tener en nuestra comunidad, su uso podría disminuir, exponiendo así a nuestra comunidad y a nuestra población al riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual», declaró en una rueda de prensa virtual el responsable adjunto de incidentes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Yap Boum.

Por su parte, el director del Centro de Atención Primaria de Salud de los CDC de África, Landry Dongmo Tsagu, afirmó que el VIH es una cuestión de seguridad para el continente, que continúa registrando «la mayor incidencia» de este virus a nivel mundial.

«Un aumento en el costo del condón, incluso del 1 %, y en este caso hablamos de hasta el 30 %, representa una amenaza significativa para nuestra respuesta al VIH, particularmente en lo que respecta a la prevención», incidió Tsagu.

Por eso, el director apostó por fortalecer la seguridad y la soberanía sanitaria africanas, lo que se aplica tanto a los preservativos como al diagnóstico del VIH y al tratamiento antirretroviral.

«Queremos pasar de producir menos del 1 %, que se refiere a las vacunas, o menos del 10 % de los productos terapéuticos y otros insumos sanitarios, hasta alcanzar la fabricación de más del 60 % de esos bienes para 2040», agregó.

Karex fabrica cerca del 20 % de los preservativos que se venden en todo el mundo, y suministra a marcas populares como Durex y Trojan.

Es, a la vez, el mayor proveedor para programas de ayuda humanitaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de sus esquemas de prevención del VIH en África y Asia.

A principios de abril, los CDC de África ya advirtieron de que las restricciones causadas por la guerra de Irán están afectando a los sistemas de salud de África, tanto en suministros de materiales clave como en el aumento del costo del transporte de los productos.

Los CDC de África lanzaron esta advertencia mientras numerosos gobiernos africanos apuestan por medidas como fijar los precios del combustible o reducir los impuestos de estos productos, para protegerse frente a las subidas provocadas por el conflicto de Irán.

Las economías de África son muy vulnerables a crisis globales por su dependencia de los mercados extranjeros, la volatilidad de sus monedas, la falta de infraestructuras y el endeudamiento. EFE

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