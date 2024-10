La Casa Blanca arremete contra las «mentiras» de Trump sobre migrantes y el huracán Helene

Washington, 4 oct (EFE).- La Casa Blanca arremetió este viernes contra las «mentiras» que profirió el día anterior el expresidente Donald Trump (2017-2021), quien aseguró falsamente que el Gobierno federal no está ayudando a los afectados por el huracán Helene porque se ha gastado sus fondos en ayudar a los migrantes que llegan a Estados Unidos.

En un comunicado, Andrew Bates, uno de los portavoces de la Casa Blanca, criticó a «algunos líderes republicanos» que están usando la devastación provocada por Helene, que ha causado más de 215 muertos, para «mentir» y «dividir» al país, justo a un mes de las elecciones del 5 de noviembre.

Sin mencionar a Trump por su nombre, el portavoz se refirió a los comentarios que hizo en un mitin en Míchigan en el que dijo: «La gente está muriendo en Carolina del Norte. Está muriendo por todas partes, en cinco o seis estados. Está muriendo y no recibe ayuda de nuestro Gobierno federal porque no tiene dinero, porque su dinero se ha gastado en personas que no deberían estar en nuestro país».

Trump ya aprovechó el lunes una visita a Georgia, uno de los estados golpeados por el huracán, para afirmar falsamente que el Ejecutivo federal no estaba respondiendo a la destrucción provocada, una acusación que las autoridades locales -algunas de su propio partido– han negado.

Esas afirmaciones han sido repetidas en redes sociales por sus seguidores, como el multimillonario Elon Musk, dueño de la red social X.

Las declaraciones de Trump, sin embargo, son falsas. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tiene fondos para atender a las víctimas del huracán, ya que el Congreso aprobó recientemente un proyecto de ley que proporcionó 20.000 millones de dólares a esa agencia para responder a desastres.

Además, Trump parece vincular esa falsa afirmación de que FEMA no tiene fondos con los migrantes por un programa específico de esa agencia: el Programa de Refugio y Servicios de FEMA, que otorga subvenciones a gobiernos locales y organizaciones sin ánimo de lucro para atender a inmigrantes indocumentados.

El Congreso aumentó el presupuesto de ese programa de 360 millones de dólares en el año fiscal 2023 a 650 millones en el año fiscal 2024. En cualquier caso, no hay pruebas de que se haya utilizado dinero de FEMA para desastres naturales con el objetivo de ayudar a migrantes.

«Esto es FALSO. No se utilizó ningún fondo de ayuda para desastres para apoyar el alojamiento y los servicios de los migrantes. Ninguno. En absoluto», afirmó Bates en su comunicado.

Trump, que llegó a la Casa Blanca en 2016 con la promesa de construir un muro en la frontera con México, ha endurecido su retórica xenófoba diciendo que los migrantes «envenenan» la sangre de Estados Unidos e incluso acusando recientemente de manera falsa a los haitianos de un pueblo de Ohio de comerse las mascotas de los vecinos.

También ha prometido que si vence a la actual vicepresidenta, Kamala Harris, en noviembre llevará a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, donde viven más de once millones de personas en situación irregular, y construirá en la frontera centros gigantes para detener a migrantes indocumentados. EFE

