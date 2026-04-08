La Casa Blanca dice que Irán ha planteado a EEUU un nuevo plan de paz «condensado»

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Washington, 8 abr (EFE).- La Casa Blanca aseguró este miércoles que Irán ha planteado a Estados Unidos una propuesta para un plan de paz «condensado» que es distinto al de 10 puntos que Teherán propuso a principios de esta semana.

«Inicialmente, los iraníes presentaron un plan de 10 puntos que resultaba fundamentalmente poco serio, inaceptable y que fue completamente descartado. Fue, literalmente, arrojado a la basura por el presidente (Donald) Trump y su equipo negociador», aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, con respecto a la propuesta que la república islámica puso sobre la mesa el lunes.

«Posteriormente, presentaron al presidente y a su equipo un plan más razonable, totalmente diferente y condensado. El presidente Trump y su equipo determinaron que este nuevo plan modificado constituía una base viable sobre la cual negociar y alinear las posturas con nuestra propia propuesta de 15 puntos», añadió Leavitt, que no detalló el contenido de esa nueva propuesta.

Desde que Washington y Teherán anunciaran el martes un alto el fuego de dos semanas que implica la reapertura del estrecho de Ormuz ha habido confusión acerca de la base con la cual ambas partes van a encarar las negociaciones que arrancarán a final de semana en Pakistán.

«Las líneas rojas del presidente, a saber, el fin del enriquecimiento de uranio por parte de Irán dentro de su propio territorio, no han cambiado, y la idea de que el presidente Trump pudiera aceptar alguna vez una ‘lista de deseos’ iraní como base para un acuerdo es completamente ridícula», puntualizó la portavoz.

La contraoferta que presentó Teherán el lunes constaba de 10 puntos, entre ellos el fin de las hostilidades contra Irán y sus aliados en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán ha mantenido parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- o el levantamiento de todas las sanciones internacionales.

También la retirada de los miles de efectivos enviados por Washington a Oriente Medio para una posible intervención terrestre.

Precisamente, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, dijo hoy que se mantendrá esa presencia militar en la región de cara asegurar que Irán cumple con el alto el fuego temporal alcanzado el martes. EFE

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