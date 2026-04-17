La Casa Blanca recibirá al CEO de la vetada Anthropic para discutir el modelo de IA Mythos

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Nueva York, 17 abr (EFE).- El consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, mantendrá este viernes una reunión de alto nivel en la Casa Blanca con la jefa de gabinete, Susie Wiles, para desbloquear el conflicto que enfrenta desde inicios de año la compañía de inteligencia artificial (IA) con el Pentágono, después de que la empresa anunciara la semana pasada Mythos, un nuevo modelo de ciberseguridad.

El encuentro, confirmado por diversas fuentes a medios locales, supone un deshielo en las relaciones entre el Gobierno de Donald Trump y la tecnológica. En febrero, su Administración incluyó a Anthropic en una «lista negra» por supuestos riesgos para la seguridad nacional.

Los medios especializados indican hoy que el eje de la negociación es Mythos, el nuevo y potente modelo de computación con capacidades de programación y ciberseguridad tan avanzadas que la empresa ha decidido vetar su lanzamiento al público general por considerarlo un riesgo para la seguridad global.

«Sería sumamente irresponsable que el gobierno estadounidense se privara de los avances tecnológicos que ofrece este nuevo modelo», comentó una fuente cercana a las negociaciones al portal Axios, quien, además, indicó que dar la espalda a este nuevo modelo sería un regalo para China.

Actualmente, departamentos como el Tesoro y agencias de ciberseguridad (CISA) ya muestran interés en testar el modelo, pese al veto formal del Pentágono.

La semana pasada, según Bloomberg, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunieron con los directores ejecutivos de los principales bancos de Estados Unidos -como Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo- para discutir los posibles riesgos cibernéticos planteados por el modelo Mythos de Anthropic.

De acuerdo con CNBC, la reunión es una señal de que las capacidades avanzadas de esta IA constituyen una preocupación prioritaria para la administración del presidente Trump, y podrían amenazar los cimientos del sistema financiero estadounidense.

La relación entre Anthropic y el Pentágono no pasa por su mejor momento, después de que la empresa de IA impugnara la reciente decisión del Departamento de Defensa (DoD) de catalogar su tecnología como un riesgo para la seguridad nacional en la cadena de suministro.

Pese a esta disputa pública, los medios especializados han informado de que el DoD ha continuado utilizando la tecnología de Anthropic durante la guerra de Irán. EFE

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