La casa en Teherán del cineasta Abbas Kiarostami, dañada por un ataque aéreo

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Redacción Internacional, 24 mar (EFE).- La casa del fallecido cineasta Abbas Kiarostami en el distrito de Chizar, en Teherán, ha resultado dañada en un ataque aéreo, según denunció su hijo Ahmad Kiarostami.

«Anoche bombardearon el barrio de Chizar, donde están las casas tanto de mi madre como de mi padre. Mi madre me llamó y, con voz temblorosa y entrecortada, me dijo que estaba bien, pero esta mañana he sabido que la casa de mi padre ha resultado dañada», publicó Ahmad Kiarostami en su cuenta de Instagram.

El hijo mayor del realizador, que es además el presidente de la Fundación Kiarostami, aseguró desconocer el alcance de los daños

«Tenía seis o siete años cuando nos mudamos a esa casa, apenas unos meses antes del triunfo de la revolución. Mi padre siempre decía que era el lugar más pacífico del mundo», recordó Kiarostami en su mensaje.

Y agregó: «El precio que pagamos con la revolución hace 47 años fue demasiado alto. Lo mínimo que podíamos hacer era aprender de ese error».

Abbas Kiarostami nació en Teherán en 1940 y falleció en 2016 en París, ciudad a la que se había trasladado para seguir un tratamiento médico.

Ganó la Palma de Oro de Cannes por ‘El sabor de las cerezas’ (1997), el Gran Premio del Jurado de Venecia por ‘El viento nos llevará’ (1999) o la Espiga de Oro de Valladolid en dos ocasiones – por ‘A través de los olivos’ en 1994, y por ‘Copia certificada’ en 2010-, Kiarostami fue el gran director del cine iraní.

Abrió el camino a las nuevas generaciones de realizadores y no desaprovechó ninguna oportunidad para denunciar la represión cultural en su país y defender a otros cineastas, como a Jafar Panahi, cuya liberación reclamó en Cannes en 2010. EFE

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