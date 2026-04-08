La CE apoya el veto griego a menores de 15 en redes e insiste en una armonización en la UE

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Bruselas, 8 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) celebró este miércoles la decisión de Grecia de prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años e insistió en que el Ejecutivo comunitario se centra ahora en encontrar «una solución armonizada».

«Acogemos con satisfacción cualquier avance y cualquier anuncio de medidas para aumentar la protección de los menores en línea. Grecia ha sido pionera en este ámbito, ha probado la aplicación de verificación de edad, están en pleno proceso y lleva un desarrollo bastante avanzado», dijo el portavoz comunitario de política digital, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

Grecia prohibirá a partir del 1 de enero de 2027 el acceso a las redes sociales a todos los menores de 15 años, según anunció hoy su primer ministro, Kyriakos Mitsotakis (cuyo partido tiene la mayoría absoluta en la Cámara griega), que aseguró que su objetivo es «impulsar a la Unión Europea en esta dirección».

La iniciativa griega va en línea con otros países europeos como Francia, Dinamarca, España o Austria, y se suma a las investigaciones de Bruselas y de estados miembros sobre supuestas malas prácticas de compañías tecnológicas como X, Meta o Google.

Bruselas señaló hoy que trabaja para encontrar «una solución armonizada» entre todos los Estados miembros, para lo que la Comisión puso en marcha un panel de expertos que «avanza a toda velocidad» y prevé presentar sus recomendaciones este verano, informó hoy el portavoz europeo. «Basándonos en estas conclusiones, analizaremos la postura de la Comisión», explicó.

El Ejecutivo comunitario afirmó que respeta la discrecionalidad de cada país para establecer nuevos límites que «impongan la carga a sus ciudadanos».

«Lo que los Estados miembros no deben hacer es imponer obligaciones adicionales a las plataformas», dijo Regnier, ya que esas decisiones contravendrían la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que establece regulaciones a las plataformas en línea.

La Comisión reitera así una posición que ya manifestó el pasado febrero, cuando España anunció propuestas para proteger a los menores en internet, entre ellas prohibir el acceso a las redes sociales a los que tienen menos de 16 años. Bruselas celebró entonces las medidas del Gobierno, pero advirtió que no se deben imponer «obligaciones adicionales» a las grandes plataformas. EFE

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