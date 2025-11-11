La CE aprueba la empresa conjunta de Iberdrola y Echelon para centros de datos

Bruselas, 11 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) aprobó este martes la creación de una empresa conjunta entre la española Iberdrola y la irlandesa Echelon Data Centers para el desarrollo de centros de datos en España.

El Ejecutivo comunitario dio luz verde a la «joint venture» al considerar que no plantea problemas de competencia, ya que la empresa conjunta «tiene actualmente actividades insignificantes en el Espacio Económico Europeo y las empresas no operan en los mismos mercados ni en mercados verticalmente relacionados».

Con su aprobación por la vía rápida, la CE permite que ambas empresas «inviertan en infraestructuras digitales y de inteligencia artificial importantes, concretamente en centros de datos sostenibles y de alto rendimiento», según informó en un comunicado.

«Proyectos como este contribuyen a apoyar las prioridades políticas más amplias de la Comisión, incluidas las transiciones digital y ecológica», añadió la CE.

Esta alianza estratégica fue anunciada el pasado julio por ambas firmas, que la presentaron como el mayor acuerdo vinculante de este tipo en Europa entre una energética y una operadora de centros de datos.

Iberdrola poseerá el 20 % del accionariado de la empresa conjunta a través de su filial CPD4Green, y se encargará de identificar y asegurar terrenos con conectividad a la red eléctrica donde desarrollar los centros, así como de suministrarles electricidad.

Echelon, empresa tecnológica con sede en Dublín y propiedad de Starwood Capital Group, poseerá el 80 % de la sociedad y se ocupará del desarrollo, el diseño, la comercialización y la gestión diaria de la empresa conjunta, según informaron ambas firmas. EFE

ahg/rf