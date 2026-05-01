La CE desmiente a Trump y advierte de sus «opciones» para protegerse ante nuevos aranceles

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Bruselas, 1 may (EFE).- La Comisión Europea desmintió este viernes las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el incumplimiento de la UE del pacto comercial negociado con Washington, y advirtió sobre las «opciones» que mantiene abiertas para proteger sus intereses ante las nuevas medidas arancelarias.

«La UE está implementando sus compromisos de la Declaración Conjunta de acuerdo con la práctica legislativa estándar, manteniendo a la administración estadounidense plenamente informada en todo momento», señaló un portavoz del Ejecutivo comunitario.

«Mantenemos un contacto estrecho con nuestras contrapartes, al tiempo que buscamos claridad sobre los compromisos de los EE.UU.», añadió el portavoz unas horas después de la última amenaza arancelaria lanzada por Trump contra los Veintisiete, en particular, de elevar al 25 % el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque comunitario a partir del lunes.

«Seguimos plenamente comprometidos con una relación transatlántica previsible y mutuamente beneficiosa. En caso de que Estados Unidos adopte medidas incompatibles con la Declaración Conjunta, mantendremos abiertas todas nuestras opciones para proteger los intereses de la UE», advirtió la misma fuente.

Bruselas se pronunció así después de que Trump escribiera en su red Truth Social que la Unión Europea «no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado», por lo que anunció que aplicará la próxima semana la citada medida arancelaria.

Trump insistió en que «queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los EE.UU., no se aplicará ningún arancel».

No está claro bajo qué autoridad Trump elevará los aranceles a la UE, después de que el Tribunal Supremo le invalidó en febrero gran parte de los que ya había fijado, con lo que desmontó el esquema arancelario utilizado en su guerra comercial contra los socios de EE.UU.

Tras este revés, el presidente estadounidense impuso un nuevo arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal, que teóricamente deberá ser extendido por el Congreso en julio.

A mediados de 2025, ambas partes alcanzaron un acuerdo por el cual la UE aceptaba un arancel del 15 % para la mayoría de productos europeos a cambio de que EE. UU exporte la mayoría de los suyos al 0 %.

Pero la aprobación del pacto comercial fue paralizada a comienzos de año por el Parlamento Europeo en el contexto de las nuevas tensiones entre Bruselas y Washington debido al deseo de Trump de hacerse con el control de Groenlandia.

La Eurocámara decidió finalmente retomar el pacto y darle luz verde en marzo, aunque introdujo salvaguardas que permiten suspender el acuerdo si Washington impone nuevos aranceles, amenaza con hacerlo o cuestiona la integridad territorial del bloque, además de introducir una cláusula de entrada en vigor que impide su aplicación hasta que se confirme el cumplimiento de todos los elementos del acuerdo.

Esta decisión abrió la puerta a que Bruselas comenzara a implementar su parte del pacto, aunque para su ratificación definitiva aún debía negociarse el diseño final con los Estados miembros. EFE

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