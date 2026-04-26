La CEDEAO condena enérgicamente los «ataques terroristas» en Mali

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Nairobi, 26 abr (EFE).- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) condenó este domingo «enérgicamente» los «ataques terroristas» perpetrados la víspera contra varias ciudades de Mali.

En un comunicado, la CEDEAO, con sede en Abuya (Nigeria) subrayó que «estos actos atroces demuestran una vez más la barbarie de los perpetradores, quienes siguen amenazando la paz, la seguridad y la estabilidad en toda la subregión de África Occidental».

El bloque regional hizo un llamamiento a «todos los Estados, fuerzas de seguridad, mecanismos regionales y poblaciones de África Occidental para que se unan y se movilicen en un esfuerzo coordinado para combatir este flagelo».

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mali informó este sábado de que «grupos armados terroristas» intentaron atacar varias ciudades del país, pero sufrieron «reveses inmediatos» a manos del Ejército, que logró la «neutralización» de cientos de atacantes.

El secesionista Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reclama esa vasta región del norte, y el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) anunciaron haber lanzado una ofensiva coordinada en el norte del país, lo que llevó a la toma de la ciudad estratégica de Kidal.

Sin embargo, JNIM lanzó ataques unilaterales contra sedes civiles y cuarteles militares en Bamako y otras ciudades del centro del país, y asaltó el aeropuerto internacional de la capital maliense, donde se suspendieron los vuelos debido a los hechos.

El Ejército maliense aseguró que la situación «está totalmente bajo control».

Desde 2020, Mali está gobernado por una junta militar en un contexto marcado por la inestabilidad y la violencia que sufre el país desde hace más de una década a causa de los secesionistas norteños, que reclaman la región del Azawad, y de grupos yihadistas afiliados al Estado Islámico y a Al Qaeda.

La CEDEAO está integrada por doce países tras la salida en enero de 2025 de Burkina Faso, Níger y Malí, países gobernados por juntas militares que llegaron al poder con golpes de Estado en los últimos años y han creado la Alianza de Estados del Sahel. EFE

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