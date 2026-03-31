La central argentina Rocío Campigli seguirá una temporada más en el Costa del Sol

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Málaga, 31 mar (EFE).- La central argentina Rocío Campigli continuará una temporada más en el Costa del Sol Málaga, que milita en la Liga Guerreras Iberdrola, competición en la que está tercero en la clasificación, además de que disputará las semifinales de la EHF Copa Euyropea ante el Guardés gallego.

La jugadora cumplirá nueve temporadas en el club malagueño, siendo, junto a la extremo Sole López, la más longeva del equipo que dirige Suso Gallardo, recuerda este martes la entidad en un comunicado.

Roca es un estandarte a sus 31 años en Málaga, donde subió varios peldaños su carrera adornándole con un palmarés increíble, cinco títulos con una Liga, dos Copas de la Reina, una Supercopa y una EHF Copa de Europa.

La argentina, que ha disputado casi trescientos partidos con el Costa del Sol, en los que ha anotado más de quinientos goles, se une a la renovaciones de Martu Romero y la guardameta Merche Castellanos y a las jugadoras con contrato Sole López, Espe López, Estitxu Berasategi, Maider Barros y Nicxon Clabel. EFE

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