La CIDH destaca como avance en Honduras la celebración de elecciones pacíficas en 2025

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Tegucigalpa, 23 abr (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como un avance el desarrollo pacífico de las elecciones generales en Honduras durante 2025, aunque resaltó las anomalías que alargaron el proceso hasta dar a conocer el ganador.

«Se observó de manera positiva que la jornada electoral se celebró de manera pacífica y sin actos de violencia, y contó con una alta participación ciudadana», indicó la CIDH en su informe anual, divulgado este jueves.

El 30 de noviembre de 2025, Honduras celebró unas inéditas elecciones generales que dieron como ganador a Nasry ‘Tito’ Asfura, una jornada que estuvo marcada por denuncias de fraude, tensiones políticas y retrasos en el escrutinio de hasta un mes debido a una serie de fallos tecnológicos en el sistema de recuento de los votos.

Ese sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) generó, según el informe de la CIDH, «gran incertidumbre», sumadas a 109 casos de violencia política y el asesinato de cuatro aspirantes.

Bajan los homicidios

La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de promover y proteger los derechos humanos, destacó la tendencia a la baja en los homicidios en Honduras, aunque sigue siendo el país más violento de Centroamérica.

Según datos oficiales, hasta el 24 de agosto de 2025 se registraron 1.491 homicidios y una tasa de 15,3 por cada 100.000 habitantes, lo que representa una reducción del 13 % respecto al mismo periodo de 2024.

Sin embargo, la CIDH subrayó que Honduras mantiene «la tasa más alta de homicidios» en Centroamérica, una «elevada percepción de inseguridad» entre la población toda vez que criticó el estado de excepción impuesto por el Gobierno anterior, una medida que, tras sucesivas prórrogas desde diciembre de 2022, venció en enero pasado.

Agregó que dicha medida, que llegó a abarcar 226 de los 298 municipios del país, dejó más de 1.000 quejas, según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), que además detectó «posibles violaciones graves de derechos humanos», entre ellas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Otro punto de alarma fue el «aumento de la violencia» en una zona en el Caribe hondureño, donde la CIDH precisó que, según Naciones Unidas, desde diciembre de 2024 se ha registrado un repunte de hechos violentos contra al menos cinco cooperativas agrícolas y comunidades cercanas, lo que provocó el desplazamiento forzado de 150 familias, además de amenazas, detenciones ilegales y robos.

En relación con los derechos de las mujeres, la Comisión enfatizó que continúan «los retrasos» en la aprobación de leyes clave contra la violencia de género, mientras persisten reportes de feminicidios, violencia sexual y violencia política.

La CIDH alertó sobre la persistencia de la vulnerabilidad de las personas LGBTI, los pueblos indígenas y las comunidades garífunas (negras), quienes enfrentan discriminación, criminalización y conflictos territoriales, por lo que instó al Estado a fortalecer la protección de los defensores de derechos humanos y a garantizar «justicia, verdad y reparación para las víctimas». EFE

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