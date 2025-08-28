La CIDH lleva ante CorteIDH caso de cinco niños desaparecidos en guerra civil salvadoreña

San Salvador, 28 ago (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el caso de la desaparición forzada a manos de militares de cinco hermanos de entre 3 y 11 años en 1982, en el contexto de la guerra civil de El Salvador (1980-1992), según informó la Comisión este jueves en un comunicado.

Se trata de las menores de edad Clara Vilma, Juana Noemy, Gladys Suleyma, Norma Rivas y José Vicente, quienes son hermanos y cuya desaparición se registró en agosto de 1982 tras un operativo militar en la zona oriental del país.

«En su Informe de Fondo, la CIDH concluyó que se acreditaron los elementos constitutivos de la desaparición forzada de las hijas e hijo de la familia Rivas, cuya sustracción fue cometida por miembros de la Fuerza Armada en agosto de 1982, sin que hasta la fecha se conozca su paradero», sostuvo el organismo.

La CIDH concluyó que «el Estado no realizó una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial, y que impuso obstáculos para el acceso a la información y a archivos relevantes».

Asimismo, consideró que «la desaparición forzada ha causado profundo dolor, angustia e incertidumbre a la madre y al padre de las víctimas, agravados por la falta de verdad y justicia».

La Comisión además concluyó que el Estado salvadoreño es responsable de la violación de varios derechos de los menores desaparecidos y de las «garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho a buscar y recibir información», establecidos en la Convención Americana.

Relató que la madre, Nicolasa Rivas, «declaró que la familia fue atacada por soldados en un operativo militar en la zona del volcán Chinchontepec y que, durante la huida, se separaron».

«Según su testimonio, habrían visto aterrizar un helicóptero en el área donde ellos habían quedado. Días más tarde, regresaron al lugar y encontraron varios cadáveres, pero no los de las niñas y el niño, personas quienes hasta hoy permanecen desaparecidas y sus nombres figuran como víctimas en el Informe de la Comisión de la Verdad y en un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de 2004», acotó.

El proceso ante la CIDH comenzó en marzo de 2012 y la CorteIDH, uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, deberá determinar en un proceso contencioso la responsabilidad del Estado salvadoreño en la violación de los derechos reconocidos en la Convención Americana en este caso.

La Comisión ha pedido a la Corte dictar medidas para «reparar integralmente las violaciones declaradas, mediante compensación económica y medidas de satisfacción», así como «Investigar el paradero de las cinco niñas y niños Rivas y, de ser el caso, identificar y entregar sus restos».

También ha solicitado que ordene «realizar una investigación penal diligente, efectiva y en plazo razonable para esclarecer los hechos, identificar responsables y aplicar sanciones» y adoptar medidas de no repetición.

La guerra salvadoreña, librada en plena Guerra Fría y que enfrentó al Ejército, financiado por los Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que contaba con el respaldo de Cuba y Nicaragua, dejó un saldo de 75.000 muertos y entre 8.000 y 10.000 desaparecidos. EFE

