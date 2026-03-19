La Comisión del Parlamento Europeo autorizó, con salvaguardias, el acuerdo comercial con EEUU

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La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo otorgó este jueves una primera luz verde al acuerdo entre Estados Unidos y la UE, cuya ratificación por parte de los países del bloque está estancada desde hace varios meses.

Con su voto, la comisión parlamentaria autorizó la supresión de los aranceles aplicados en la UE a importaciones de productos estadounidenses, tal como se comprometió Bruselas en el acuerdo original, aunque los acompañó de múltiples salvaguardias.

Entre las cláusulas de salvaguardia impuestas por la Comisión se incluye limitar a dos años la supresión de los aranceles europeos y retrasar la medida o hasta suspenderla si los estadounidenses dieran marcha atrás en sus compromisos.

Por el acuerdo original, EEUU se comprometió a limitar al 15% los aranceles sobre la mayoría de los productos europeos, la mitad del 30% que el presidente Donald Trump había amenazado con imponer.

La implementación de este acuerdo aún deberá ser aún aprobada por la plenaria de los eurodiputados en una votación cuya fecha aún no anunciada.

Este primer voto favorable sugiere la aprobación del acuerdo está ahora bien encaminado en el Parlamento Europeo, tras una secuencia de giros inesperados.

Tras su firma, firmado el año pasado en Escocia, el acuerdo fue duramente criticado en las capitales europeas y muy mal recibido en el Parlamento Europeo.

En el legislativo, diputados reprocharon a la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) haber aceptado demasiadas concesiones a EEUU.

Cuando el proceso de aprobación parlamentaria parecía bien encaminado a comienzos de año, dos acontecimientos volvieron a encallar las negociaciones.

Primero, fueron las declaradas ambiciones de Trump sobre Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, que provocaron una primera suspensión de los trabajos en comisión.

Posteriormente, una decisión del Tribunal Supremo de EEUU invalidó la mayoría de los aranceles impuestos por Trump como eje de su política comercial.

Ante ese cuadro, los eurodiputados volvieron a suspender el proceso, a la espera de «aclaraciones» por parte de Estados Unidos.

Según la Comisión Europea, EEUU se ha comprometido a respetar sus compromisos con la UE, pese a las incertidumbres jurídicas sobre los aranceles estadounidenses.

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