La compañía de danza Martha Graham actuará en México durante la gira de su centenario

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Ciudad de México, 8 abr (EFE).- La compañía de danza Martha Graham de Nueva York, una de las más antiguas y destacadas de Estados Unidos, anunció que la sala principal del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, será una de las paradas de su gira para celebrar su centenario.

La plataforma Contenidos Artísticos informó, en un comunicado, que la función conmemorativa ocurrirá el próximo 20 de octubre a las 20:00 hora local (02:00 GMT) en el marco del programa ‘Martha Graham 100 años: La danza que transformó el siglo XX’, que promete una “velada única” con un recorrido sobre la evolución de la compañía fundada en 1926.

Además detalló que este encuentro, celebrado en el recinto más importante de las artes escénicas del país, está encabezado por la bailarina Janet Eilber, la directora de la compañía, con la intención de promover el diálogo entre tradición, memoria y creación contemporánea.

El texto anunció que los boletos pueden comprarse en el Palacio de Bellas Artes con precios que rondan entre los 420 y 1.350 pesos (de 24 a 77 dólares).

Graham (1894-1991) fue nombrada ‘Bailarina del Siglo’ por la revista TIME y, como coreógrafa, creó 181 ballets, así como “una técnica de danza que se ha comparado con el ballet por su alcance y magnitud”, según información recogida en su sitio web.

Incluso su legado en la danza ha sido comparado con el Teatro de Arte de Stanislavski de Moscú y el Gran Teatro Kabuki japonés por su diversidad y amplitud.

Dentro de los rasgos que caracterizaron los ballets de Graham estaba la inspiración en variedad de fuentes, entre ellas la pintura moderna, la frontera estadounidense y la mitología griega.

La gira del centenario de la compañía ha dado la vuelta al mundo con distintas presentaciones, tan solo durante el mes de mayo estarán en Italia, Letonia y Estados Unidos. EFE

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