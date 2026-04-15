La Comunidad de Madrid concederá su Medalla de Oro a María Corina Machado

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Madrid, 15 abr (EFE).- El Gobierno regional madrileño concederá este sábado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025.

Además, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, recibirá la Medalla Internacional, según explicó este miércoles el portavoz del Ejecutivo regional madrileño, Miguel Ángel García Martín.

«Son los dos faros en defensa por la libertad del pueblo en Venezuela», resaltó García Martín, quien reconoció a Machado «su incansable trabajo en favor de la democracia, los derechos humanos y la libertad».

De González Urrutia elogió que, desde el exilio, haya seguido «impulsando una futura transición democrática venezolana».

La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, entregará sendas condecoraciones en un acto que se celebrará el sábado 18 de abril en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.

Durante su visita a España, Machado recibirá también la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid el viernes en la Casa de la Villa, sede tradicional del consistorio.

Entre otras actividades, además del gran encuentro central con venezolanos el sábado en la Puerta del Sol, mantendrá encuentros con el presidente del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, con la presidenta regional, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán, todos del mismo partido.

También se reunirá con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal. EFE

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