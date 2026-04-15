La comunidad internacional promete 1.800 millones de dólares en ayuda para Sudán

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La comunidad internacional prometió el miércoles recaudar unos 1.500 millones de euros (1.800 millones de dólares) en ayuda humanitaria para Sudán, que entra en el cuarto año de una guerra que ha sumido a la mayoría de la población en la miseria.

La guerra en Sudán es una «pesadilla» que debe «terminar», declaró este miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con motivo de una conferencia internacional en Berlín.

Iniciada en abril de 2023, la guerra entre el ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR) ha dejado decenas de miles de muertos, desplazado a más de 11 millones de personas y sumió a varias regiones en el hambre y la hambruna.

«Hoy se cumplen tres años desde que comenzó la guerra en Sudán. Se trata de un trágico hito en un conflicto que ha destrozado un país con un enorme potencial y ha provocado la mayor crisis humanitaria del mundo», declaró Guterres.

«Las consecuencias no se limitan a Sudán. Están desestabilizando una región más amplia (…) Esta pesadilla debe terminar», agregó en un mensaje de video dirigido a los participantes de la conferencia en Berlín.

El jefe de la ONU volvió a instar a las partes beligerantes a «cesar de inmediato las hostilidades» y a la comunidad internacional a «movilizarse» para prestar ayuda humanitaria, «aún más insuficiente» en lo que va de año que en 2025.

El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, vio en la cifra prometida por los donantes un «signo positivo» en un contexto de retroceso de la ayuda humanitaria mundial.

Pero para el secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, «necesitamos 2.200 millones de dólares», unos 1.800 millones de euros, para este año.

La reunión de Berlín reunió a gobiernos, agencias humanitarias y organizaciones de la sociedad civil, pero sin la participación de las dos partes beligerantes.

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