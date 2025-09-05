La Conmebol elimina a Independiente por hechos violentos y pone a la U de Chile en cuartos

2 minutos

Asunción, 4 sep (EFE).- La Conmebol eliminó este jueves de la Copa Sudamericana al Independiente argentino por los hechos de violencia registrados el 20 de agosto en las tribunas de su estadio durante el partido de vuelta de los octavos de final que dejó 22 heridos y un centenar de heridos y clasificó a la Universidad de Chile.

El equipo azul chileno se medirá en cuartos de final con el Alianza Lima peruano.

La Conmebol precisó en un comunicado que la eliminación de Independiente de Avellaneda no implica su «exclusión de futuras competiciones», pero sí le obligará a jugar a puerta cerrada los siguientes siete partidos en condición de local en las competiciones auspiciadas por la entidad con sede en Luque.

También incluye la obligación de jugar sus siete siguientes partidos de visitante sin aficionados del club.

Asimismo, el organismo suramericano determinó imponer al club dos multas por un total de 250.000 dólares.

El partido de Independiente y la U fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48, cuando empataban 1-1, resultado que favorecía en el global por 2-1 a la formación chilena.

Fanáticos del equipo visitante que ocupaban la tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del Rojo.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados de Universidad de Chile, que fueron violentamente atacados.

Producto de los violentos incidentes 22 personas resultaron heridas y más de cien, fueron detenidas. En su mayoría fueron de nacionalidad chilena, según las autoridades argentinas.

La Conmebol también resolvió que la U. de Chile juegue sin aficionados siete partidos local y otro número similar en condición de visitante.

Además, le impuso multas económicas por 270.000 dólares. EFE

ja/lb/hbr