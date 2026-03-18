La Convención Bancaria en México apostará por crédito y tecnología con Sheinbaum y Trudeau

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Cancún (México), 18 mar (EFE).- La 89 Convención Bancaria, el principal encuentro anual del sector financiero en México, arrancará este jueves en Cancún (Quintana Roo, sureste) con la participación de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y una agenda marcada por el crédito, la transformación digital, la inteligencia artificial (IA) y un entorno geopolítico complejo.

La sesión inaugural del evento, que este año se desarrolla bajo el lema ‘Innovando la banca, construyendo el futuro’, prevé mensajes de la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja; del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; del presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, y de la propia mandataria.

En tanto, el viernes próximo destacan las conferencias del presidente de Eurasia Group, Ian Bremmer; del exprimer ministro canadiense Justin Trudeau; así como el cierre que llevarán a cabo el secretario de Hacienda y el presidente del regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera.

Entre los temas centrales de la convención figuran el futuro del dinero y los pagos, el crédito a la infraestructura como palanca de crecimiento, la productividad para elevar la inversión, la educación financiera y los alcances de la inteligencia artificial en los pagos digitales.

También se destacará la trayectoria de mujeres en la banca, la sostenibilidad, el empoderamiento económico y la lectura del riesgo global para México y su sistema financiero.

El encuentro llega después de que la banca múltiple cerró 2025 con utilidades récord por 304.400 millones de pesos (unos 16.911 millones de dólares), un alza real de 1,1 % frente a 2024, de acuerdo con cifras oficiales de la CNBV.

En materia monetaria, el Banco de México (Banxico) mantuvo el 5 de febrero la tasa de interés de referencia en 7 %, tras el recorte de 25 puntos base de diciembre, y dejó abierta la puerta a ajustes adicionales si lo permite el panorama inflacionario.

A su vez, la encuesta de febrero de Banxico entre analistas del sector privado elevó a 1,5 % la mediana de crecimiento esperado del PIB de México para 2026, desde 1,30 % en enero.

Esa trayectoria sugiere, según analistas, espacio para dos recortes adicionales de 25 puntos base en lo que resta de 2026, previsiblemente a partir del segundo trimestre.

En tanto, la última expectativa de crecimiento proyectada por la Secretaría de Hacienda apunta a un alza cercana al 3 % en 2026 por un entorno mucho “más favorable” y la reducción de la incertidumbre asociada a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canada (T-MEC).

No obstante, el conflicto bélico en Oriente Medio que ha disparado el precio del petróleo ha generado dudas acerca de su impacto inflacionario y sobre las proyecciones de crecimiento.

La presencia de Sheinbaum marcará su segunda participación en una Convención Bancaria ya como presidenta, tras asumir el cargo en octubre de 2024, y se da casi un año después de que, en la edición previa, banca y Gobierno firmaron un acuerdo para impulsar el financiamiento a las mipymes, con la meta de elevar en 3,5 % anual el crédito a ese segmento entre 2025 y 2030. EFE

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