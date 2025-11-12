La Corte Suprema extiende la suspensión de la orden que exige a Trump financiar la ayuda alimentaria

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el martes extender la suspensión que exime a la administración de Donald Trump de pagar beneficios alimentarios durante el cierre federal, mientras el Congreso da pasos hacia la reapertura del gobierno.

Un tribunal inferior dictaminó la semana pasada que el gobierno de Trump debía financiar completamente el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para noviembre antes de que termine el viernes.

Sin embargo, la jueza Ketanji Brown Jackson emitió una llamada suspensión administrativa para detener temporalmente el fallo y dar al sistema judicial más tiempo para considerar la solicitud del gobierno de retener los fondos.

La orden extiende la suspensión hasta la noche del jueves, lo que permite al gobierno de Trump evitar el uso de fondos de contingencia para realizar un pago de varios miles de millones de dólares a los estados, destinado a distribuir cupones de alimentos a unos 42 millones de estadounidenses que dependen del programa SNAP para comprar víveres.

Las agencias del gobierno de Estados Unidos se han paralizado desde que el Congreso no aprobó fondos más allá del 30 de septiembre, y la situación se ha agravado mientras los programas de asistencia social permanecen en riesgo.

Sin embargo, el Senado aprobó el lunes un proyecto de ley para financiar al gobierno estadounidense hasta enero.

El proyecto necesita la aprobación de la Cámara de Representantes, que se espera se reúna el miércoles para debatir y posiblemente votar, y la firma de Trump antes de que el gobierno reabra nuevamente.

