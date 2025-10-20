La costarricense Ortiz muestra su talento en la natación de los Juegos Centroamericanos

Ciudad de Guatemala, 19 oct (EFE).- La costarricense Alondra Ortiz ganó este domingo la modalidad de 200 metros mariposa en la natación de los Juegos Centroamericanos, seguida de su compatriota, Keisy Castro, quien se acreditó la medalla de plata.

Ortiz, de 23 años y 18 del mundo en los Juegos Olímpicos de 2024, superó por casi tres segundos a Castro y se apoderó de la presea de oro, mientras que el tercer lugar fue para la guatemalteca Ximena Roldán.

«Es un día demasiado emocionante para mí», dijo Ortiz a EFE esta noche tras su primera participación en unos Juegos Centroamericanos.

«El nivel de Centroamérica ha mejorado muchísimo a través de los años», añadió Ortiz, admiradora de su compatriota y exnadadora Claudia Poll, la única medallista de oro en la historia de Costa Rica.

Ortiz y Castro, sin embargo, no tuvieron el resultado esperado en los relevos libres disputados en el departamento (provincia) de Suchitepéquez, donde se llevan a cabo las competencias de natación de los XII Juegos Centroamericanos, al obtener la medalla de plata.

El oro en dicha competencia fue para Guatemala, con la cuarteta compuesta por Lucero Mejía, Yanci Vengas, Sara Fernández y Belén Morales, con un tiempo final de 8:38.80.

Ortiz y Castro, acompañadas por Jimena Rodríguez y Micaela Mazzari, quedaron a tres segundos para obtener la plata, mientras que Honduras se situó en el tercer puesto para ganar el bronce.

La natación de los Juegos Centroamericanos empezó el pasado viernes y se extenderá hasta el martes, con dominio prácticamente total de Guatemala hasta ahora, al ganar 11 medallas de oro, mientras Costa Rica y Honduras acumulan tres cada uno. EFE

