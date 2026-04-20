La criminalidad descendió en Alemania en 2025 en un 5,6 %

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Berlín, 20 abr (EFE).- En Alemania se registraron el año pasado aproximadamente 5,5 millones de actos delictivos, lo que supone un retroceso del 5,6 % con respecto a 2024, según un informe presentado este lunes por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, y el jefe del cuerpo policial de lucha contra la criminalidad (BKA), Holger Münch.

También el número de sospechosos de haber cometido un delito se redujo en un 5,9 % hasta 2,05 millones, mientras que los delitos violentos cayeron por primera vez desde 2021 en un 2,3 %.

Según explicó el Ministerio del Interior en un comunicado, una de las razones del retroceso es la legalización parcial del cannabis de 2024, aunque resaltó que incluso descontando los casos relacionados con el uso de este estupefaciente, los delitos totales bajaron en un 4,7 %.

«La caída de la criminalidad violenta es un inicio, pero no es motivo para bajar la alerta. Lo decisivo es que las personas se sientan seguras en su vida cotidiana», declaró Dobrindt.

«Para ello hacen falta más medidas: un plan de acción duro contra la criminalidad organizada, deportaciones sistemáticas de perpetradores intensivos y leyes claras, que no se puedan malinterpretar, para proteger a nuestros policías», agregó.

Entre las tendencias negativas, el informe reveló que la cantidad de niños -es decir, menores de 14 años- sospechosos de haber cometido delitos violentos se incrementó en un 3,3 %.

También aumentaron de forma significativa las denuncias por violación, que en 2025 subieron un 9 %, mientras que desde 2018 lo han hecho en un 72 %.

El informe precisó que en la gran mayoría de los casos los sospechosos son amigos o conocidos de las víctimas, así como sus parejas o exparejas y que un 38,5 % de los acusados tienen nacionalidades distintas de la alemana, como es el caso del 22,3 % de las víctimas.

Crecieron asimismo los delitos relacionados con la pornografía juvenil -en la mayoría de casos, difundida por los propios adolescentes que se graban a sí mismos-, en un 19,9 %, aunque los delitos vinculados a la pornografía infantil retrocedieron levemente en un 2,7 %.

Dentro de los delitos violentos, los ataques con cuchillo se mantuvieron a niveles parecidos al año anterior, aunque el uso de armas de fuego para actos violentos como robos o lesiones aumentó en un 9,7 %.

Por otro lado, la legalización parcial del cannabis provocó una drástica disminución de los delitos con estupefacientes, del 27,7 %, aunque aumentaron los delitos con cocaína, nuevas sustancias psicoactivas y metanfetaminas. EFE

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