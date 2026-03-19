La cumbre de la UE cierra sin acuerdo de Orbán para hacer un préstamo a Ucrania

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Los líderes de la UE no lograron convencer al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para que levante su bloqueo a un préstamo de 90.000 millones de euros (104.000 millones de dólares) a Ucrania, en una cumbre de los países europeos celebrada el jueves.

En la reunión en Bruselas donde cada dirigente habló de responsabilidad, el líder húngaro, el socio más cercano a Moscú en el bloque, siguió firme en su posición y obligó a sus pares europeos a dejar el tema para una próxima cita.

«La posición de Hungría es muy simple: ayudaremos a Ucrania cuando tengamos nuestro petróleo», declaró el jueves, incluso antes del inicio de la cumbre de los 27.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski, convertido en enemigo jurado de Orbán a unas semanas de las elecciones húngaras del 12 abril, no logró hacerlo cambiar tampoco de posición durante su intervención en la videoconferencia ante los 27.

Hungría condiciona la entrega de ese préstamo a la reanudación de los suministros de petróleo ruso por un oleoducto que cruza Ucrania y fue dañado por los bombardeos rusos.

El primer ministro húngaro acusa a Ucrania de tardar en poner en funcionamiento el oleoducto.

Ucrania debe imperativamente obtener esos fondos para financiar su guerra contra Rusia, en 2026 y 2027.

«Debemos hacer el préstamo a Ucrania», afirmó el presidente francés Emmanuel Macron al llegar a Bruselas.

El canciller alemán Friedrich Merz dijo por su parte que «el principio rector del trabajo en la Unión Europea es el principio de la lealtad y la fiabilidad. Y parto del principio de que todos los miembros de la Unión Europea se ceñirán a él».

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