La Defensoría de Perú pide investigar nueve muertes de recién nacidos en un hospital

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Lima, 7 abr (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Perú pidió este martes activar acciones inmediatas e investigar las nueve muertes de recién nacidos en lo que va de 2026 en un hospital de Piura, en el norte del país andino.

A través de un comunicado, la Defensoría anunció que ha requerido información al Hospital José Cayetano Heredia, perteneciente al seguro social EsSalud, dependiente del Ministerio de Trabajo, sobre las causas «del preocupante incremento de muertes neonatales, así como las medidas adoptadas para reducir este riesgo».

Agregó que inició este proceso al reportarse al menos nueve muertes de recién nacidos en lo que va del año en dicho establecimiento de salud.

«La semana pasada sostuvimos una reunión con el jefe del Servicio de Pediatría del hospital, quien confirmó el elevado número de fallecimientos registrados en los primeros meses de 2026. Asimismo, indicó que una de las posibles causas estaría vinculada a partos prematuros y que se ha conformado un comité encargado de investigar estos hechos», señaló la Defensoría.

Pero, «considerando el tiempo transcurrido», exhortó a que las investigaciones se aceleren a fin de contar con información oportuna, confiable y que permita la adopción inmediata de medidas correctivas.

Además, instó a fortalecer de manera urgente las acciones de vigilancia y control de infecciones intrahospitalarias que estén afectando a los recién nacidos hospitalizados, así como a activar los protocolos de vigilancia, prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud.

El canal de televisión América reveló que los padres de los recién nacidos fallecidos han denunciado los hechos y aseguran que no aceptan la versión oficial brindada por el hospital, que informó que las muertes estarían relacionadas con malformaciones congénitas y el bajo peso al nacer de los bebés.

Según la denuncia de los progenitores, la causa de las muertes sería la presencia de una bacteria intrahospitalaria que habría afectado a sus hijos durante su permanencia en cuidados críticos. EFE

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