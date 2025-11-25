La demanda contra la biblioteca de Trump en Miami se definirá en agosto de 2026

Miami, 25 nov (EFE).- Una jueza estadounidense definió el 3 de agosto de 2026 como la fecha del juicio que definirá la demanda contra la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump en un terreno público en el centro de Miami entre acusaciones de opacidad.

La decisión de la jueza Mavel Ruiz, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, permite al historiador local Marvin Dunn seguir con su demanda pese a que está pendiente de resolverse un recurso en la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida contra el freno a la construcción de la biblioteca.

Dunn acusa a la universidad pública Miami-Dade College de haber violado la ley estatal por falta de transparencia al ceder en septiembre pasado, durante una sesión del consejo, un terreno de 2,63 acres (más de 4.000 metros cuadrados) junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) para el proyecto de Trump.

«Estoy muy complacido de anunciarles que, a partir de hoy, tenemos una fecha de juicio en mi caso contra el consejo del Miami-Dade College, será agosto del próximo año, nos vemos ahí», declaró el historiador en un mensaje en video en el terreno donde estaría la biblioteca.

El Gobierno de Florida ya aprobó el 30 de septiembre regalar el terreno para la biblioteca del presidente, lo que desató una protesta de activistas, estudiantes y profesores, incluyendo Dunn, por considerarla «un insulto» por ser un lote público y estar junto a la Torre de la Libertad, a donde llegaron refugiados cubanos.

Pero una orden judicial temporal, por la demanda de Dunn, impidió en octubre la transferencia del terreno público a la biblioteca de Trump, un proyecto que defiende el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

Una encuesta reveló en octubre que casi tres de cada cuatro votantes del condado de Miami-Dade, el 74 %, rechazan que Florida haya cedido el terreno para construir la biblioteca de Trump en la ciudad, según la firma local Bendixen & Amandi International.

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), y busca que el proyecto sea un atractivo turístico, según reportaron medios estadounidenses en junio. EFE

