La demolición del monumento a la Comunidad China en Panamá genera rechazo

Ciudad de Panamá, 28 dic (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificó este domingo como una «barbaridad» e «imperdonable» la demolición del monumento a la Comunidad China en el mirador del Puente de las Américas y pidió que se inicie de inmediato una investigación para esclarecer responsabilidades.

En un mensaje difundido en la red social X, el mandatario afirmó que «no hay justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraiján al derrumbar el monumento a la Comunidad China construido en el Puente de las Américas».

«Esa comunidad es tradicional en nuestro país con generaciones establecidas en nuestro país y merece todo nuestro respeto. Se debería iniciar una investigación de inmediato. Imperdonable semejante acto de irracionalidad», agregó.

La demolición, ejecutada por la Alcaldía de Arraiján durante la noche del 27 de diciembre, generó una ola de críticas luego de que imágenes y vídeos del hecho circularon en redes sociales.

Según explicaciones oficiales del municipio, la decisión se tomó debido a «problemas estructurales y riesgos de seguridad en el mirador».

El mirador -construido en 2004- se componía de un gazebo, un portal y un obelisco que recordaban la llegada de los primeros chinos al país en 1854.

«Un día ensombrecido»

Las justificaciones ofrecidas por la Alcaldía de Arraiján también fueron cuestionadas por la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, quien señaló en su cuenta de la red social X que desde mayo pasado se tenía conocimiento de la intención de demoler el monumento.

La diplomática afirmó que el 27 de diciembre de 2025 quedará registrado como “un día ensombrecido” para los aproximadamente 300.000 chino-panameños y para la amistad entre China y Panamá.

Según la embajadora, la comunidad china intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con la Alcaldía de Arraiján y manifestó su disposición a financiar una restauración integral del mirador y del monumento, sin obtener respuesta alguna.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá expresó este domingo su «respeto y consideración» hacia la comunidad chino-panameña.

En un comunicado oficial, la Cancillería destacó que la presencia, el trabajo y el aporte de la comunidad de ascendencia china han sido parte esencial de la construcción de la nación panameña por más de 170 años, subrayando su contribución al desarrollo económico, comercial, cultural y a la proyección internacional del país.

La cancillería manifestó, además, su plena disposición a acompañar y promover, en coordinación con las autoridades nacionales competentes y la comunidad chino-panameña, la identificación de un nuevo espacio digno donde pueda ser honrado y preservado el legado histórico y cultural de China y de las generaciones que, desde el siglo XIX, contribuyeron al Panamá actual. EFE

