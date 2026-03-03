La destitución de Filipe Luís sacude al Flamengo

La inesperada destitución de Filipe Luís como entrenador del Flamengo, con un palmarés encomiable, sacudió el martes al club más popular de Brasil, con mensajes de apoyo de estrellas del equipo como Giorgian de Arrascaeta y airadas críticas.

El equipo de Rio de Janeiro anunció la decisión la madrugada del martes, tras un mal inicio de temporada, en el que perdió la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Brasil.

«A partir de este martes, Filipe Luís dejará de dirigir el equipo profesional», informó el club rubro-negro en una breve nota, en la que agradeció al exfutbolista «todo lo logrado y compartido en esta trayectoria».

El anuncio llegó poco después de que el Flamengo goleara 8-0 al Madureira en la vuelta de las semifinales del Campeonato Carioca para avanzar a la final del próximo domingo contra el Fluminense. Había ganado 3-0 en la ida.

Según la prensa local, la noticia pilló por sorpresa a Filipe Luís, de 40 años.

De acuerdo con esos reportes, el joven técnico, exjugador de Atlético de Madrid y Chelsea, ni siquiera pudo despedirse personalmente de sus jugadores.

Junto a él dejan el club el asistente técnico Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.

Con ellos, Filipe Luís alzó en 18 meses cuatro trofeos, incluidos la Copa Libertadores y el Brasileirão.

– ¿Leonardo Jardim, el nuevo DT?-

El equipo más rico de Sudamérica no anunció sucesor, pero el portugués Leonardo Jardim es barajado como reemplazo en la prensa local. El portal Globo Esporte publicó que ya hay un acuerdo cerrado.

Jardim, de 51 años, dirigió al Cruzeiro el año pasado.

Bajo su mando, el equipo de Belo Horizonte acabó en el tercer lugar de la liga brasileña, por detrás de Flamengo y Palmeiras, pero el técnico dio un paso a un costado alegando que debía cuidar su salud mental.

Entre tanto, la plantilla dedicó emotivos mensajes al ya extrenador.

«Siempre vas a ser uno de nosotros. Gratitud infinita», publicó en Instagram Giorgian de Arrascaeta, el 10 rubro-negro, con una foto en la que se ve a Filipe Luís darle instrucciones sobre la cancha.

«Fuiste un ejemplo como profesional, ídolo como jugador y como entrenador y nada ni nadie va a borrar tu historia», expresó el atacante Bruno Henrique.

La decisión de su despido fue muy cuestionada por los principales comentaristas y hasta políticos en Brasil, donde el Fla cuenta con unos 40 millones de seguidores.

«¿Cómo puede una directiva que se dice profesional despedir a un entrenador que, en tan solo un año, ganó el Campeonato Brasileño, el Campeonato Carioca y la Copa Libertadores? Esta decisión no está a la altura de la grandeza del club», publicó en X Marcelo Freixo, presidente de la agencia estatal de promoción de turismo y exdiputado de izquierdas.

«Lamentable echar a Filipe en la primera y aún pequeña dificultad. Hizo un gran trabajo», expresó Rodrigo Dunshee en Instagram, exdirectivo del club carioca.

El sucesor de Filipe Luís asumirá una plantel que acaba de perder los dos primeros torneos a los que aspiraba en 2026.

El Fla cayó 2-0 ante el Corinthians en la Supercopa de Brasil y después en la Recopa Sudamericana frente al modesto Lanús, derrotado 3-2 en el Maracaná en la vuelta después de ceder 1-0 en la ida en Argentina.

En diciembre, el club y Filipe Luís habían renovado contrato hasta diciembre de 2027, después de semanas de incertidumbre por la falta de acuerdo en las condiciones salariales.

Bajo su mando, el Fla disputó 101 juegos, con 63 victorias, 23 empates y 15 derrotas.

Filipe Luís jugó en el Flamengo de 2019 a 2023, cuando puso fin a su carrera deportiva. Ganó dos veces la Libertadores en el campo.

