La deuda externa de Nicaragua es de 16.139,3 millones de dólares, un 81,9 % del PIB

San José, 18 ene (EFE).- Nicaragua cerró los primeros nueve meses de 2025 con una deuda externa de 16.139,3 millones de dólares, lo que equivale al 81,95 % del producto interior bruto (PIB) de ese país (19.694 millones de dólares), informó este domingo en Managua el Banco Central nicaragüense.

Del total del endeudamiento al finalizar septiembre pasado, 8.866,1 millones de dólares correspondieron al sector público (54,9 % del total) y 7.273,2 millones de dólares al privado (45,1 % del total), precisó la autoridad monetaria en un informe.

La deuda externa total aumentó en 84,5 millones de dólares (0,5 %) con respecto al saldo del trimestre anterior (16.054,8 millones), como resultado del aumento de la deuda externa pública en 43 millones y la deuda externa privada en 41,2 millones, explicó el ente emisor.

Del total de la deuda externa, el 43,1 % se mantuvo con acreedores oficiales multilaterales, 30,7 % con acreedores oficiales bilaterales, 23,3 % con proveedores y otros acreedores, y 2,9 % con banca comercial, detalló la entidad.

En el tercer trimestre de 2025, los desembolsos fueron de 772,3 millones de dólares, de los cuales 83,8 % provino de acreedores privados y 16,2 % de acreedores oficiales.

De ese total de desembolsos, 612,7 millones de dólares fueron para el sector privado y 159,6 millones de dólares al sector público, indicó el Banco Central.

Las principales actividades económicas que tuvieron como destino los desembolsos fueron electricidad, gas y agua (30,7 %), comercio (20,2 %), intermediación financiera (12,7 %), industria manufacturera (10,6 %), administración pública (8,4 %), construcción (7,5 %), minería (7,2 %), y resto de sectores (2.7%).

En tanto, el servicio de la deuda externa fue de 781,2 millones de dólares en el trimestre, de los cuales 680,2 millones fueron pagos de principal y 101 millones pagos de intereses y comisiones, según el informe.

Del total del servicio pagado, el 74,3 % correspondió al sector privado, y el resto al sector público (25,7 %), de acuerdo con la información del Banco Central nicaragüense.

En términos de condiciones financieras, el plazo promedio de la deuda externa de largo plazo del sector privado se mantuvo en 14 años (6 años para la deuda del sector no financiero y 22 años para el sector financiero) y la tasa de interés promedio ponderada fue de 5,33 %.

Por su parte, la deuda externa pública registró un plazo promedio contratado de 21 años, incluyendo 10 años de gracia, con una tasa de interés promedio de 2,85 %.EFE

mg/rao/nvm