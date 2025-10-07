La diseñadora española Juana Martín presenta sus ‘Sueños de verano’ en Miami

Miami (EE.UU.), 7 oct (EFE).- La diseñadora española Juana Martín, Premio Nacional de Diseño de Moda 2025 en España, presentará el 14 de octubre su nueva colección, ‘Sueños de verano’, en Miami.

El desfile propone «una experiencia única, donde el arte, la moda y la emoción se funden para celebrar la elegancia y la fuerza de la mujer contemporánea», explicó su publicista en un comunicado.

Esta nueva propuesta busca continuar la línea estética que ha caracterizado el trabajo de la diseñadora cordobesa: la fusión de elementos de su herencia andaluza y gitana con una visión contemporánea, donde los volúmenes, los encajes, las mantillas, los bordados y los contrastes de color como el blanco y negro han sido elementos recurrentes.

Su más reciente presentación en París, Francia, transportó la capital de la moda a una procesión de la Semana Santa del sur de España, a través de ‘Fervor’, conformada por piezas que evocaban el silencio, la devoción y la intensidad emocional que representa para los andaluces esta fecha.

‘Fervor’ llegó a la capital francesa tras haber vestido a la actriz española Rossy de Palma en la pasada edición del Festival de Cannes y a la modelo y compatriota Águeda López durante la feria de Córdoba.

La diseñadora, de 51 años, ha vestido a celebridades como la actriz estadounidense Sharon Stone o la hija del actor del mismo país Will Smith, Willow Smith, convirtiendo en moda la ensoñación luminosa de su tierra, evocando la luz mediterránea, los aires del sur, el rocío de la mañana y ese espíritu de elegancia cálida que ha sido sello de su marca.

Entre numerosas distinciones que ha recibido a lo largo de su trayectoria, este año fue reconocida con el Premio Nacional de Diseño de Moda, el máximo galardón que otorga el Ministerio de Cultura de España en su disciplina.

En 2020 la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) la invitó a formar parte del calendario oficial de la Alta Costura de París, convirtiéndose en la primera mujer española y la primera mujer gitana en participar.

Antes que ella, solo tres diseñadores españoles habían logrado desfilar en ese selecto escenario: Cristóbal Balenciaga, Paco Rabanne y Josep Font. EFE

