La Duma rusa condena la presencia militar de Estados Unidos cerca de costas de Venezuela

Moscú, 11 nov (EFE).- La Duma o cámara de diputados de Rusia condenó hoy la presencia militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela, el principal aliado del Kremlin en América Latina.

Los diputados llaman a la comunidad internacional a «condenar con firmeza el reforzamiento de la presencia militar de EE.UU. en el parte sur del mar del Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico», señala la declaración aprobada por los diputados rusos.

El documento denuncia «las acciones agresivas y provocadoras de Washington en relación con un Estado soberano» como el venezolano, lo que «contraviene los principios y normas del derecho internacional universalmente aceptados».

«También causan un aumento de la tensión en la región de América Latina y la región del Caribe», añade.

La Duma advierte que Venezuela «se encuentra en una situación de grandísima dificultad y lucha por su propia soberanía» y denuncia los intentos de «imponer un gobierno marioneta» desde el exterior.

«Los ciudadanos de Venezuela hicieron su elección en favor de la independencia», apunta, al expresar «el firme apoyo y solidaridad con los dirigentes de Venezuela en la defensa de la soberanía nacional» y subrayar «la importancia de su desarrollo estable e independiente».

Por ello, llama a EE.UU. «a abstenerse de una escalada y a contribuir a la búsqueda de soluciones para los problemas del crimen organizado y al narcotráfico transfronterizo por medio de la cooperación y el diálogo entre países».

E insta a la comunidad internacional a «condenar» las amenazas de uso de la fuerza y su empleo contra Venezuela «de manera inmediata e incondicional», al tiempo que aboga por mantener la región como «una zona de paz, estabilidad y cooperación».

Larov: «no hemos recibido ninguna solicitud» de Venezuela

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó este martes las informaciones en prensa internacional sobre la petición de ayuda militar de Venezuela a Moscú a raíz de la escalada de las tensiones con Estados Unidos.

«No, no hemos recibido ninguna solicitud», dijo el jefe de la diplomacia rusa en una comparecencia de prensa.

Lavrov recordó al mismo tiempo que en mayo pasado Rusia firmó un tratado de asociación estratégica con Venezuela que se encuentra en «la etapa final de ratificación» y aún no ha entrado en vigor.

Rusia «está preparada para cumplir plenamente con las obligaciones recíprocamente consagradas en el acuerdo con nuestros amigos venezolanos», aseguró.

La política actual de Washington con Caracas «no traerá nada bueno» y no aumentará el prestigio estadounidense en la arena internacional, auguró.

El líder venezolano, Nicolás Maduro, afirmó hace una semana que su país y Rusia están «avanzando» en una cooperación militar que describió como «serena y muy provechosa» y que «va a continuar».

Tras ser consultado sobre los contactos entre Caracas y Moscú en medio de las «amenazas» de Estados Unidos al país latinoamericano, Maduro dijo que su Gobierno tiene una «comunicación diaria y permanente» con el de Vladímir Putin sobre «muchos temas en desarrollo», entre ellos, el militar.

Según medios internacionales, el Gobierno de Maduro había solicitado a Rusia ayuda para reforzar las defensas aéreas del país, incluido 14 unidades de misiles, la restauración de varios aviones Su-30MK2 y radares. EFE

mos/lar