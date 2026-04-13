La EASA intensifica pruebas del C919 con presencia permanente en Shanghái, según diario

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Pekín, 13 abr (EFE).- Técnicos y pilotos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) permanecen en Shanghái de forma casi permanente para realizar pruebas y vuelos de verificación del avión chino C919, en una fase avanzada de su proceso de certificación.

Según una información publicada este lunes en exclusiva por el diario hongkonés South China Morning Post, la agencia europea ha incrementado las pruebas en vuelo del aparato, que busca su homologación en el mercado comunitario.

Las pruebas forman parte de la tercera de las cuatro fases del proceso de certificación y tienen como objetivo evaluar la seguridad del modelo mediante vuelos adicionales exigidos por el regulador europeo, según fuentes citadas por el rotativo.

De acuerdo con esas fuentes, la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) ha movilizado recursos, incluidas aerolíneas y pilotos experimentados, para apoyar el proceso, mientras que fabricantes y operadores han facilitado datos técnicos y operativos recopilados durante los últimos años.

El C919, desarrollado por la Corporación de Aeronaves Comerciales de China (Comac), opera en rutas domésticas desde mayo de 2023 y ya ha transportado unos cuatro millones de pasajeros, según datos de la CAAC.

Los datos operativos acumulados y las pruebas en vuelo, consideradas una fase clave del proceso, deberán ir seguidos de análisis técnicos, verificación documental y otros procedimientos antes de una eventual certificación, añadieron las fuentes.

Algunas de ellas señalaron que factores políticos podrían influir en los plazos del proceso, al depender la certificación de un regulador europeo y contar el aparato con componentes clave de proveedores occidentales. El C919 aspira a competir con modelos como el Boeing 737 y el Airbus A320.

El proceso de certificación de la aeronave ha sido uno de los objetivos de Pekín en su estrategia para reducir la dependencia tecnológica en el sector aeronáutico, aunque el programa continúa apoyándose en suministros clave procedentes de fabricantes extranjeros. EFE

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