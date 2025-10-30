La economía de Francia crece un 0,5% en el tercer trimestre, más de lo previsto

El crecimiento económico de Francia alcanzó 0,5% en el tercer trimestre de 2025 en relación a los tres meses anteriores gracias a las exportaciones, según la estimación provisional del Instituto Nacional de Estadística (Insee) publicada el jueves.

La cifra es superior a la previsión inicial de 0,3% y podría permitir a Francia, la segunda economía de la eurozona, superar el crecimiento de 0,7% proyectado por el gobierno para 2025.

El ministro de Economía, Roland Lescure, calificó el resultado de «notable» en una declaración a la AFP.

«A pesar de las turbulencias políticas y las incertidumbres internacionales, nuestras empresas invierten, exportan y hacen progresar al país», afirmó.

También señaló que «la adopción rápida de un presupuesto que preserva la confianza de las empresas y los hogares será crucial para mantener este impulso».

El presupuesto para 2026 está siendo debatido en la Asamblea Nacional, sin mayoría, donde hay una amenaza permanente de censura al gobierno.

