La edición 24 del Festival de Cine de Morelia se realizará del 16 al 25 de octubre de 2026

Ciudad de México, 26 ene (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el más importante de México, reveló este lunes que su edición número 24 se realizará del 16 al 25 de octubre de 2026 con funciones virtuales y presenciales en su ya tradicional sede en la capital del estado de Michoacán (oeste).

En un comunicado, el FICM expresó que durante esas fechas el público podrá disfrutar de la programación integrada por la competencia mexicana, así como estrenos nacionales e internacionales, retrospectivas, homenajes, clases magistrales y «la presencia de figuras destacadas de la cinematografía mundial».

La edición pasada del festival vislumbró por la presencia del director brasileño Kleber Mendonça Filho, con su película ‘El agente secreto’, o ‘Sirat’ del realizador español Oliver Laxe, ambas cintas actualmente nominadas a los premios Óscar.

En las alfombras rojas del certamen michoacano, que tuvo su primera edición en 2003, también desfiló el año pasado el actor sueco Stellan Skarsgård, quien con 74 años por primera vez fue nominado con la estatuilla dorada por el desarrollo del personaje de Gustav Borg en ‘Sentimental Value’, obra que también tuvo su estreno en México durante el FICM.

Además del recorrido internacional, la selección del festival, en el que solo compiten piezas del cine nacional, eligió el año pasado los mejores trabajos de entre 103 películas que formaron parte del certamen, en el que destacaron filmes como ‘La reserva’, de Pablo Pérez Lombardini, que se llevó el Ojo a mejor largometraje mexicano, así como el de mejor dirección y mejor actriz.

Para este 2026, el FICM reafirmó su compromiso de continuar apoyando a los cineastas mexicanos, cultivar nuevos públicos, y difundir la cultura cinematográfica de México a nivel nacional e internacional. EFE

