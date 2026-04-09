La educación técnica eleva los ingresos en un 41 % en América Latina, según Cepal

3 minutos

La Paz, 9 abr (EFE).- La educación técnico profesional mejora el acceso al empleo en América Latina y permite elevar los ingresos de la gente hasta en un 41 % frente a quienes solo tienen formación secundaria, según un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la Fundación Ayuda en Acción.

El reporte titulado ‘Educación técnico-profesional en América Latina en el marco de la digitalización’, presentado este jueves en La Paz por las dos instituciones, señala que ese tipo de formación es una herramienta para la reducción de las desigualdades y una vía de inclusión para las nuevas generaciones.

«Los estudiantes de técnica ganarían en promedio un 41 % más en términos de sus ingresos laborales», afirmó a EFE la oficial de Asuntos Sociales de la Cepal, Daniela Trucco, que presentó el estudio en un acto al que asistieron viceministros bolivianos de los sectores de trabajo y educación y representantes de empresarios.

Por países, los datos son heterogéneos. En Brasil, los egresados técnicos pueden alcanzar ingresos hasta un 82 % más que quienes solo tienen educación secundaria, mientras que en Ecuador el incremento llega al 51 %, y en El Salvador y Uruguay ronda el 45 %, entre las cifras más destacadas en el informe.

Trucco agregó que en América Latina, el promedio de las personas en situación de pobreza alcanza el 16 % entre quienes tienen educación secundaria, pero la cifra se reduce al 8 % en las que cuentan con cursos técnicos.

En el caso de las mujeres, la investigadora dijo que existe «un doble impacto» porque mejora sus ingresos y su empleabilidad, en un contexto en el que la automatización amenaza puestos de trabajo en el área de servicios y, además, las jóvenes tienden a formarse menos en áreas tecnológicas, que son más rentables.

Según el estudio, las tasas de ocupación entre las mujeres formadas técnicamente pueden ser hasta de 19 puntos porcentuales más altas frente a aquellas con menor nivel educativo en esas áreas, «lo que refuerza el papel de esta formación en la reducción de brechas”.

El reporte señala que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que más del 80 % de las tareas administrativas están en riesgo por la automatización, lo que afectaría principalmente a la población joven de América Latina, por lo que es necesaria la articulación entre los sectores educativo y productivo y las políticas públicas para que la formación responda a las demandas actuales y futuras del mercado laboral.

La directora binacional Perú-Bolivia de Ayuda en Acción, Isabel Cajías de la Vega, destacó que la educación técnica «es uno de los caminos para que los jóvenes mitiguen los riesgos asociados a la digitalización» porque es una formación práctica y más corta frente a un ciclo universitario.

Entre las ventajas, destacó que, según recoge la investigación, el 40 % de los jóvenes tienen mayores oportunidades de conseguir empleo con la formación técnica y que en los exámenes internacionales de cualificación educativa, quienes pasaron por formación técnica, obtienen mejor puntuación.

La explicación es que «la formación técnica es práctica, no es teórica». sostuvo Cajías de la Vega. EFE

ja/gb/gad

(foto) (video)