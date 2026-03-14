La Embajada de EE.UU. en Venezuela iza la bandera de su país por primera vez en siete años

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Caracas, 14 mar (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Venezuela izó este sábado la bandera de su país por primera vez en siete años, después de que ambos países acordaran restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

La bandera estadounidense ondea en lo alto del asta dentro de las instalaciones de la sede diplomática, ubicada en una urbanización de Caracas.

La encargada de Negocios de EE.UU. en Venezuela, Laura Dogu, señaló en redes sociales que la bandera estadounidense había sido arriada por última vez en la embajada el 14 de marzo de 2019.

La diplomática aseguró que ha comenzado «una nueva era para las relaciones» entre los dos países.

«Seguimos con Venezuela», agregó Dogu, quien llegó a Caracas a finales de enero con la misión de reabrir la misión en suelo venezolano, mientras que el Gobierno de Delcy Rodríguez nombró, pocos días después, al excanciller Félix Plasencia como representante diplomático ante EE.UU.

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que se acordó con las autoridades interinas de Venezuela «restablecer relaciones diplomáticas y consulares», un paso que facilitará los «esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política» en la nación suramericana.

En febrero, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, una agenda de trabajo que continuó con la visita este mes del secretario de Interior, Doug Burgum.

Los lazos diplomáticos permanecían rotos después de que a principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, Washington reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, a lo que Nicolás Maduro respondió rompiendo relaciones.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas, durante una serie de ataques en territorio venezolano. EFE

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