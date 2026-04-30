La empresa canadiense Fredonia Mining suma una propiedad minera en Argentina

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Buenos Aires, 30 abr (EFE).- La empresa canadiense Fredonia Mining anunció este jueves la adquisición de derechos sobre otra propiedad minera en la sureña provincia argentina de Santa Cruz, junto a uno de sus proyectos de exploración de oro y plata.

La compañía informó en un comunicado que adquirió la propiedad Judite al imponerse en un proceso competitivo llevado adelante por la provincia de Santa Cruz.

Judite comprende 4.913 hectáreas en el Macizo del Deseado, una región con intensa actividad de exploración minera.

La propiedad es contigua al proyecto de exploración de oro y plata El Dorado-Monserrat (EDM), propiedad de Fredonia y que abarca unas 6.400 hectáreas.

Judite, que aún no ha sido explorada en profundidad, linda, además, con la mina Cerro Vanguardia, propiedad de la sudafricana AngloGold Ashanti y que produce unas 200.000 onzas anuales de oro y plata.

«La adquisición de Judite representa un paso significativo para Fredonia. Amplía nuestra área de exploración en el distrito EDM a más de 21.800 hectáreas y, lo que es más importante, nos ubica directamente junto a Cerro Vanguardia», destacó Estanislao Auriemma, director ejecutivo de la minera canadiense,

Además de EDM y Judite, Fredonia también controla en Santa Cruz un paquete de terrenos de unas 10.500 hectáreas.

En su comunicado, la empresa afirmó que «Judite representa una oportunidad de exploración en etapa temprana con un potencial significativo a escala de distrito». EFE

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