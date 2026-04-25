La escritora Claudia Piñeiro reivindica el periodismo: «Es algo que tenemos que defender»

3 minutos

Esther Alaejos

San Juan, 25 abr (EFE).- La escritora argentina Claudia Piñeiro explica a EFE que el periodismo es un tema recurrente en sus novelas porque «es algo que tenemos que defender» en todo el mundo y con énfasis en su país, donde el Gobierno de Javier Milei esta semana bloqueó el acceso a la prensa acreditada a la Casa Rosada.

«El Gobierno diría que al sector que más ataca es al periodismo. Nuestro presidente casi todos los días cuando empieza a postear en Twitter (la actual red social X) pone una sigla que es N.O.L.S.A.L.P, que quiere decir: No odiamos lo suficiente a los periodistas», expone Piñeiro en una entrevista en el Congreso Internacional de Escritores de Caguas, en la región montañosa central de Puerto Rico.

A sus 66 años, la autora de ‘La muerte ajena’, su última novela, que tiene como protagonista a la periodista Verónica Balda, confiesa que tiene gran cantidad de amigos ‘plumillas’ porque le «atrae muchísimo» la profesión periodística y aboga por la defensa de la libertad de prensa que Milei tiene en el punto de mira.

«Está llamando a la población a que odie más a los periodistas, todos los días tiene frases denigrantes contra algún periodista con nombre y apellido», lamenta Piñeiro, que colabora en una emisora de radio y en la revista ‘Cenital’.

A su juicio, «hay que tener una responsabilidad sobre el discurso público y democrático que evidentemente el presidente no la tiene; él sabrá por qué lo hace y qué beneficios le trae».

La realidad está en juego

La escritora de éxitos como ‘Las viudas de los jueves’, ‘Betibú’ o ‘Catedrales’ adelanta que su próximo libro, que se publicará en octubre, no tendrá el periodismo como protagonista de la trama, pero asegura que volverá a tratar el tema en sus relatos porque es «muy importante» y necesaria la información contrastada y fidedigna.

Para la guionista, la inteligencia artificial (IA) y la tecnología ponen en jaque la verdad que «no se sabe dónde está» y este es otro asunto que plasma mediante otro de sus personajes, porque, según explica, ellos son sus contemporáneos y se encuentran con los mismos problemas que la atañen a ella y a sus allegados.

Para escribir hay que leer

La dramaturga, oriunda de la ciudad de Burzaco, en Buenos Aires, estudió Ciencias Económicas porque en la dictadura en la que creció tras la asonada militar que impuso el teniente Jorge Rafael Videla hace 50 años, era «muy complicado» estudiar sociología y empezó su trayectoria como novelista por un anuncio de un concurso literario de Tusquets Editores.

La literata asevera que para escribir bien antes hay que leer, realizar «muchísimo trabajo» de investigación, tener paciencia para «reposar, pensar y corregir» el texto, y tener «un poquito de talento».

«En la escritura piensan que los escritores son alguien que reciben una inspiración como si fuera un don que llega de algún lado y que la inspiración hace que escribís un libro. Y la verdad que el libro es mayormente trabajo, mucho trabajo de investigación, de trabajo con la lengua, de trabajo con la composición de los personajes», precisa.

Piñeiro ha sido condecorada con el Premio Clarín de Novela, el Premio Rosalía de Castro del PEN, el Premio LiBeraturpreis, el galardón Pepe Carvalho del Festival Barcelona Negra, el Sor Juana Inés de la Cruz, el Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón y fue finalista del prestigioso International Booker Prize en 2022. EFE

ea/mra

(foto)(vídeo)