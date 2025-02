La España trans de los 80 llega a la Berlinale con una de sus protagonistas

Elena Garuz

Berlín, 15 feb (EFE).- El documental considerado pionero sobre la transexualidad en España, «Vestida de azul», de Antonio Giménez-Rico, llega este sábado a la Berlinale en su versión restaurada y defendido por una de sus protagonistas, Nacha Sánchez, quien lamenta que ya quede sólo ella para ver la repercusión que está teniendo ahora este filme rodado hace 44 años.

«En ese momento me parece que ninguna de las chicas que hicimos eso sabíamos lo que estábamos haciendo ni a que nos exponíamos. Nos gustó la idea y la hicimos. Y como fue algo sin guión, pues Giménez-Rico nos pidió que fuéramos nosotras mismas tal y como éramos», explica Sánchez en entrevista con EFE.

Tampoco se imaginaban la repercusión y el reconocimiento que iba a tener 44 años más tarde este filme, remasterizado ahora por la distribuidora Mercury Film en colaboración con la plataforma FlixOlé, porque en su momento fue considerado un documental «maldito», quizás porque algunas de las intervenciones de las protagonistas eran «bastante fuertes», incluso con revelaciones alusivas a la alta sociedad, afirma.

Se mostraron al mundo como ellas mismas, en su vida cotidiana, que incluía la prostitución, porque la sociedad no les daba trabajo y muchas personas, a raíz del documental, las cuestionaron y discriminaron por el hecho de vender su cuerpo, explica.

Antes, a diferencia de ahora, añade, la mayoría de familias ponían a sus hijos transexuales «de patitas en la calle» -no fue su caso, ella se fue por si misma, luego volvió y tuvo una «aceptación maravillosa», indica- , no existían ayudas como hoy en día, y «de algo tenías que comer», dice.

Unas eran artistas y trabajaban en el espectáculo y acababan tomando copas y haciendo cosas en los cabarés, y otras, que no valían para artistas, sólo tenían la opción de prostituirse, señala.

Ni hombre ni mujer, travesti

«Entonces, claro, cuando un hombre salía a buscar chicas a la calle, a un club o donde fuera, iba a buscar chicas. Pero si iba a buscar transexuales o travestis, como era la palabra, pues tenía que tener su parte masculina y su parte femenina», explica, al comentar el hecho de que muchas descartaran la idea de operarse.

Además, al principio de los años 80, todavía no había médicos especializados como los de ahora, que «hacen unos cambios de sexo fabulosos». En aquellos tiempos, quien se arriesgaba a una operación, que normalmente se practicaba en Casablanca, podía quedar muy mal, «una cosa antiestética, que no eras ni transexual, ni mujer ni nada».

«Todo ha cambiado mucho y hay muchas chicas reasignadas, que yo las aplaudo. No es mi caso y no lo haré nunca, porque yo me veo en el espejo y me siento muy bien. Yo no lloro por tener ‘eso’ ahí, mi condición me la he creado yo y me siento muy bien así. Entonces hay que respetar a quien no se siente bien y se ha reasignado y es completamente una mujer. Yo me considero una transexual», afirma.

Abrumada por el lenguaje inclusivo

Reconoce que lo del lenguaje inclusivo le parece «demasiado excesivo» y recuerda que en su época no se hablaba ni siquiera de transexuales: «La palabra era horrible. Travesti.»

«Yo me he tenido que poner a estudiar qué quería decir no binario, la Q+, el todos, todas todes», dice.

«¿Qué quieres decir todes? Ahí mismo ya estamos nosotras mismas o nosotros mismos discriminando o haciendo un punto y aparte. Se puede ver como bien, como se puede ver como mal. Pero bueno, todes. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay», añade, y asegura que lo aprenderá, porque se considera parte de un colectivo en el que hay que respetar y estar unidos.

Miguel López, director de marketing de la plataforma FlixOlé explicó que para restaurar el filme se utilizó el negativo original en 16 mm para generar un fichero digital en 4K sobre el que se aplicó un etalonage o corrección de color y un proceso de restauración o limpia de todas las imperfecciones que pudiera tener esta película de más de 40 años.

De esta manera, una película, absolutamente pionera y de culto en el cine español, puede conocerse en mejor calidad no sólo en España, sino internacionalmente, celebró. EFE

