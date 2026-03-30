La española Aena se adjudica la concesión para operar el aeropuerto de Río de Janeiro

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Río de Janeiro, 30 mar (EFE).- La operadora aeroportuaria española Aena, que ya administra 17 aeropuertos en Brasil, se adjudicó este lunes en una subasta pública la concesión para gestionar el Galeão de Río de Janeiro, que es la tercera terminal aérea de mayor movimiento en el país.

Aena, mayor operadora privada de Brasil, venció en la disputa a la suiza Zúrich Airport y al grupo singapurés Changi Airports al ofrecer 2.900 millones de reales (unos 481,7 millones de euros) por la licencia.

Este valor supera en un 210,9 % el valor mínimo exigido por el Gobierno por la licencia.

En una larga puja a viva voz en que Zúrich, ofreció en ocho oportunidades un centavo a más a cada propuesta de Aena, la operadora española terminó pagando por la licencia más de tres veces el mínimo esperado por la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), que era de 932 millones de reales (unos 177,6 millones de dólares).

La victoria eleva a 18 el número de aeropuertos gestionados por Aena en Brasil, incluyendo el segundo y el tercero de mayor movimiento del país, que son Congonhas, la terminal para vuelos nacionales de Sao Paulo, y Galeão.

Según las estadísticas de la Anac, los tres aeropuertos con mayor número de pasajeros en Brasil son Guarulhos, la terminal internacional de Sao Paulo, con 47,2 millones de pasajeros en 2025; Congonhas (24,4 millones) y Galeão (17,9 millones).

La terminal carioca, sin embargo, fue la que más se benefició de los récords de visitantes extranjeros conseguidos por Brasil en los últimos años y prácticamente triplicó el número de pasajeros en tres años.

El Galeão, además, tiene mucho espacio para crecer debido a que su actual capacidad le permite operar 30 millones de pasajeros al año.

«Estamos muy orgullosos. Pasamos a gestionar 62 millones de pasajeros en Brasil y esperamos permanecer por muchos años en el país», afirmó Emilio Rotondo, director general de Aena Internacional, en su pronunciamiento tras la subasta.

El ejecutivo afirmó que Brasil es un mercado estratégico para Aena y que la empresa ya ha participado exitosamente en tres licitaciones en el país.

La operadora española asumirá hasta el año 2039 la gestión del aeropuerto de Galeão, actualmente administrado por un consorcio integrado por la operadora Changi Airports y la brasileña Vinci Compass, que se adjudicó en una subasta en 2013 el 51 % de participación en la terminal carioca.

En la subasta de este lunes, sin embargo, fueron concedidos los derechos sobre el 100 % del aeropuerto, ya que la operadora estatal brasileña Infraero aceptó vencer el 49 % que le pertenecía.

A diferencia de Changi Airports, que le pagaba al Gobierno un valor fijo anual por el derecho a operar el aeropuerto, el nuevo contrato le permite a Aena pagar un valor equivalente al 20 % de la facturación neta.

El nuevo contrato de concesión, además, exime al operador de la obligación de construir una tercera pista en el aeropuerto de Río de Janeiro, que era la exigencia a la que más se oponía Changi.

Aena, que ingresó a Brasil en 2020 cuando se adjudicó una licitación para operar seis aeropuertos en el nordeste de Brasil, se consolidó en 2023, cuando venció la subasta en la que se ofrecieron las concesiones de otros 11 aeropuertos, incluyendo el de Congonhas.

Actualmente responde por cerca del 20 % de los pasajeros transportados por vía aérea en Brasil. EFE

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