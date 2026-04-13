La española Aina Clotet competirá en la Semana de la Crítica de Cannes con ‘Viva’

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París, 13 abr (EFE).- La película española ‘Viva’, largometraje de debut como directora de la actriz Aina Clotet, competirá en la Semana de la Crítica, la sección paralela del Festival de Cannes centrada en el descubrimiento de nuevos cineastas, informó este lunes la organización.

Con un guión firmado por la propia Clotet y Valentina Viso, este drama rodado en catalán aborda la historia de Nora, una mujer que retoma los mandos de su vida tras superar un cáncer de pecho y que deja de lado su proyecto familiar con su pareja de toda la vida para iniciar una apasionada relación con un hombre más joven y libre que ella.

El reparto, que cuenta con nombres como el de Guillermo Toledo, está encabezado por la propia Clotet en el papel de Nora, mientras que Naby Dakhli interpreta a Tom y Marc Soler a Max. EFE

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