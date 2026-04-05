La española Irene Guerrero lidera al América en su goleada 1-4 sobre Querétaro

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Querétaro (México), 4 abr (EFE).- La española Irene Guerrero convirtió este sábado un par de goles para encabezar la victoria del América, 1-4 sobre Querétaro en el Clausura 2026 del fútbol femenino de México.

En la jornada 16, Guerrero, dos veces; Alexa Soto y la brasileña Isa Haas anotaron por las azulcremas del entrenador español Ángel Villacampa, que fueron de menos a más, luego de empezar abajo por un autogol de la guardameta Itzel Velasco.

Irreverente en su estadio, el Querétaro, decimosexto de la clasificación, tuteó al América y en el minuto 40 tomó ventaja. La venezolana Marianyela Jiménez remató a puerta; la pelota rebotó en el cuerpo de Velasco, quien la metió en propia puerta para el 1-0.

América insistió, atacó por las bandas y creó peligro hasta que en el 45+2, Guerrero se hizo de un balón y con un remate de zurda rescató la igualada.

Con algunos cambios en su formación, las Águilas salieron a la segunda mitad con líneas adelantadas y en el 51 tomaron ventaja. Sarah Luebbert apareció por la banda izquierda y le dio una asistencia a Soto, letal con el cabezazo.

Haas anotó de derecha en el 74 y Guerrero, en el cobro de un penalti en el 90+5 para sellar el triunfo que confirmó al América en el segundo lugar con 12 victorias, tres empates, una derrota y 39 puntos, los mismos del líder Monterrey, que tiene un partido menos.

En el otro encuentro de este sábado, la nigeriana Uchenna Kanu convirtió tres goles y la guatemalteca Ana Lucía Martínez, uno, para darle al Cruz Azul un triunfo por 0-4 en el estadio del Toluca.

Cruz Azul subió al séptimo lugar con 30 unidades, dos menos que Toluca, colocado en el quinto escalón.

La jornada 16 concluirá mañana con los partidos Pumas UNAM-Puebla, Necaxa-Tijuana, Juárez FC-Monterrey, Atlas-Santos Laguna, Tigres UANL-Guadalajara, Pachuca-León y Mazatlán-San Luis.EFE

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