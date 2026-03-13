La española Lucía García anota en el triunfo del líder Monterrey

Mazatlán (México), 12 mar (EFE).- La española Lucía García marcó este jueves un gol en la victoria del Monterrey 0-2 sobre el Mazatlán, en partido de la undécima jornada, para seguir como líder del Clausura femenino del fútbol mexicano.

García, es la goleadora del Monterrey, con nueve anotaciones. El otro tanto lo marcó Christina Burkenroad.

Con el resultado, el Monterrey llegó a 29 puntos para afianzarse en la cima del torneo; Mazatlán se quedó con 15 unidades en el lugar 11.

El visitante dominó desde el inicio con Lucía García y Alice Soto como principales generadoras de peligro.

La nacida en Almería puso en ventaja a su equipo al minuto 14 en un tiro libre que superó la barrera y evitó el lance de la costarricense Daniela Solera.

En la segunda mitad, Christina Burkenroad aprovechó un rechace de Solera para hacer con disparo de media vuelta el 0-2 al 58.

En otro partido, el Pachuca superó 2-0 al Tijuana con tantos de Abril Fragoso y Charlyn Corral, quien, junto a la francesa Eugénie Le Sommer, del Toluca, y a Diana Ordolez, de Tigres UANL, son las máximas goleadoras del certamen, tienen 11 goles cada una.

Con la victoria, el Pachuca se mantiene a la caza del Monterrey en segundo lugar con 25 puntos; Tijuana es noveno, suma 15 unidades.

También este jueves, Tigres UANL, de la española Jenni Hermoso, goleó 4-1 al Santos Laguna gracias a los goles de Greta Espinoza, Emma Watson, Diana Ordoñez y María Sánchez; por Santos anotó Samantha Calvillo.

Las felinas suman 24 puntos en la quinta posición.

En su partido, el Toluca superó 4-2 a Pumas UNAM en un intenso choque en el que marcaron Kayla Fernández, las francesas Faustine Robert y Eugenie Le Sommer, además de Brenda Díaz para las ‘Diablas’; por las felinas anotaron la estadounidense Stephanie Ribeiro y Michelle González.

Toluca se colocó en el tercer escalón con 25 puntos; Pumas es octavo, tiene 17 unidades.

Más temprano destacó el doblete de la venezolana Enyerliannys Higuera que dio el triunfo al San Luis 2-0 sobre el Puebla.

En otros resultados, el Cruz Azul goleó 3-0 al Necaxa con tantos de Liliana Rodríguez, de la nigeriana Uchenna Kanu y de la guatemalteca Ana Martínez, y el Atlas venció 0-1 al Querétaro.

La undécima jornada concluirá este viernes con el partido entre América y León. EFE

