La esperanza de vida de los chinos roza los 80 años, tras aumentar en el último lustro

Pekín, 7 mar (EFE).- La esperanza promedio de vida de la población china aumentó de 2020 a 2025 hasta los 79,25 años, un incremento de 1,32 años en ese último lustro, según datos oficiales difundidos este sábado durante la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).

El jefe de la Comisión Nacional de Salud, Lei Haichao, compartió esa cifra este sábado, en una rueda de prensa en los márgenes de la cita política conocida como las Dos Sesiones.

El dato se da a conocer cuando llega a su fin el plan quinquenal 2020-2025 del gigante asiático, que enfrenta importantes desafíos en materia demográfica debido a la baja natalidad.

Para el próximo plan quinquenal (2026-2030), que se discutirá y aprobará al final de las Dos Sesiones, se prevé que una de las metas del Gobierno chino sea la de elevar la esperanza de vida de la población hasta unos 80 años.

También se esperan medidas para mejorar la atención de la población anciana a través de la optimización de los servicios básicos de cuidado, el impulso del seguro de atención a largo plazo, la mejora del apoyo a las personas mayores con discapacidades o demencia y la ampliación de los servicios de rehabilitación y cuidados paliativos, según avanzó en octubre pasado Lei durante la preparación del plan.

Se estima que para 2035 habrá más de 400 millones de personas mayores de 60 años en el gigante asiático, que representarán más del 30 % de la población china, con el consiguiente impacto negativo en la fuerza laboral y la economía del país y el desafío que significarán sus cuidados.

China informó de un descenso de su población en 2022, 2023 y 2024, las primeras contracciones desde 1961, cuando el número de habitantes se redujo como consecuencia de la hambruna desencadenada por la fallida política de industrialización del Gran Salto Adelante. EFE

