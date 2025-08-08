La estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en el 47 % de Cuba este viernes

La Habana, 8 ago (EFE).- La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este viernes apagones durante todo el día que afectarán el 47 % de Cuba en el horario de la tarde-noche cuando aumenta la demanda.

Las frecuentes interrupciones al servicio eléctrico se deben a la crisis en ese sector que desde mediados del año pasado impacta a la isla caribeña. Los apagones superan las 20 horas diarias en ciudades como Santiago de Cuba y Holguín (este) y, en La Habana, alcanzan las 16 horas diarias.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el horario pico en la tarde-noche de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 2.040 megavatios (MW) para una demanda de 3.700 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.660 MW y una afectación estimada de 1.730 MW, aunque es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, siete de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales) están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Asimismo, 58 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Las causas de esta crisis son las frecuentes averías de las centrales termoeléctricas cubanas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones, y la falta de divisas para importar crudo y derivados para alimentar los motores.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses.

Diversos cálculos independientes estiman que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica.

Los cortes impulsan asimismo el descontento social y han estado vinculados en los últimos años a las principales protestas que se han registrado en el país, como las de julio de 2021. EFE

