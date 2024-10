La Eurocámara examinará a los candidatos a comisarios europeos entre 4 y 12 de noviembre

Bruselas, 2 oct (EFE).- El Parlamento Europeo examinará a los comisarios designados para formar parte del nuevo Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen entre los próximos 4 y 12 de noviembre, según el calendario validado este miércoles por la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo.

El calendario no especifica aún el día y hora en la que comparecerá cada comisario designado, algo que se decidirá la próxima semana en otras reuniones a puerta cerrada durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Será entonces cuando se conocerá la hora precisa de la audiencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno español y aspirante a vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva y responsable también de Competencia, Teresa Ribera.

Algunas fuentes parlamentarias apuntan a que históricamente los candidatos vicepresidentes ejecutivos son los últimos en ser examinados, lo que colocaría la audiencia de Ribera entre el 11 y el 12 de noviembre, pero el portavoz del organismo parlamentario que elabora la propuesta de horarios, el socialista alemán Bernd Lange, instó este miércoles a la prudencia y a esperar a que se debata la semana próxima.

La audiencia de Ribera estará entre las más multitudinarias: le examinarán como comisiones principales la de Economía, la de Medio Ambiente y Salud Pública y la de Industria, Investigación y Energía. Además, acudirán como comisiones invitadas -sin potestad de plantear preguntas, salvo sus presidentes- la de Mercado Interior, la de Empleo, la de Transporte, la de Agricultura y la de Desarrollo Regional.

Sumadas, todas estas comisiones cuentan con casi 500 miembros, aunque el número final de asistentes a la audiencia de la española será menor porque algunos eurodiputados forman parte de más de una de esas comisiones al mismo tiempo.

Cada una de las 26 audiencias durará al menos tres horas, que pueden ser incluso cuatro si hay muchas comisiones involucradas, en las que cada candidato arranca con una intervención inicial de quince minutos y responde después a unas 25 preguntas repartidas entre los grupos dependiendo de su tamaño en el hemiciclo.

Previamente, tendrá que haber recibido luz verde de la comisión de Asuntos Jurídicos, que se dedica a examinar los posibles conflictos de intereses de los candidatos.

También tendrá que haber contestado a algunas preguntas por escrito sobre su independencia personal y compromiso con los valores europeos, así como a otras más específicas sobre la cartera que se le ha asignado.

Inmediatamente después de cada audiencia temática, los coordinadores políticos de cada comisión (uno por grupo político) se reúnen a puerta cerrada para evaluar cómo ha ido: el candidato necesita que al menos dos tercios coincidan en que su desempeño ha sido el adecuado.

En el caso contrario, la comisión parlamentaria mandará preguntas por escrito al candidato y también le puede convocar a una nueva audiencia en el caso de que las respuestas no le satisfagan.

Si tras esa nueva audiencia aún no se llega al margen de los dos tercios a nivel de coordinadores, se convoca a la comisión parlamentaria en su conjunto y se vota, en esta ocasión por mayoría simple, sobre si el candidato es apto para ser comisario y, por otro lado, si lo es para la cartera que se le ha asignado.

Si un comisario no obtiene el aval de su comisión parlamentaria, el gobierno que lo envía a Bruselas no está legalmente vinculado a retirar la candidatura -porque la opinión no es vinculante- pero mantenerle pondría en riesgo el voto del equipo al completo del colegio de comisarios en el pleno de la Eurocámara, que sí es imperativo para que arranque la nueva Comisión Europea.

Con el calendario aprobado hoy, ese voto final podría celebrarse en el pleno del Parlamento Europeo de la última semana de noviembre, de modo que la nueva Comisión pudiera empezar su mandato de 5 años el 1 de diciembre. EFE

