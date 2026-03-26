La Eurocámara valida el acuerdo comercial con EEUU con más cláusulas para proteger a la UE

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Bruselas, 26 mar (EFE).- El Parlamento Europeo aprobó este jueves el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y pidió que incluya más cláusulas de protección contra posibles nuevos aranceles o amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, incluso con la posibilidad de suspenderlo.

El voto de este jueves fija la posición del Parlamento Europeo para este acuerdo comercial, por lo que los negociadores de la Eurocámara pueden ahora empezar conversaciones con los del Consejo (los estados miembros) y permitir que Bruselas empiece a implementar su parte del acuerdo con Washington. EFE

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