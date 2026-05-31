La exlíder escocesa Nicola Sturgeon no piensa pedir perdón por los delitos de su exmarido

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Londres, 31 may (EFE).- La exministra principal de Escocia y antigua líder del Partido Nacional Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, dijo hoy sentirse «sentenciada por un delito que no cometí», en referencia a su exmarido Peter Murrell, que ha reconocido haberse apropiado de 400.000 libras (460.000 euros) de la caja del partido.

«Yo no soy responsable de los delitos que mi exmarido cometió y no pienso pedir perdón por los delitos de los demás», subrayó en una entrevista con la BBC en la que a duras penas pudo contener las lágrimas.

Sturgeon y Murrell estuvieron casados entre 2010 y 2025. Precisamente los delitos atribuidos a Murrell se cometieron entre 2010 y 2022, aunque ella siempre ha negado tener conocimiento de ese enriquecimiento ilícito, incluso reconociendo que como líder del partido (cargo que dejó en 2023) tenía entre sus obligaciones fiscalizar las cuentas de la formación independentista.

Aunque el exmarido está encarcelado a la espera de sentencia (prevista el 23 de junio próximo), Sturgeon nunca ha sido formalmente imputada por los hechos.

En su entrevista de hoy, Sturgeon puso el acento en el argumento feminista: «Son muchas las mujeres que acaban inculpándose por los actos de los hombres en sus vidas (pero) no pienso contribuir a ese tipo de lógica», remachó.

Sturgeon se hizo cargo del partido y del Gobierno autónomo escocés justo después del fracaso del independentismo en el referéndum de 2014. Pese a ese fracaso, el SNP mantuvo una muy alta popularidad, al igual que Sturgeon, ahora retirada de la vida pública. EFE

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