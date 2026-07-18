La falta de gasolina agota la paciencia en una provincia rusa

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«Qué situación tan horrible», protesta Elena. Junto a su marido, Dmitri, hace fila con el auto frente a una de las pocas gasolineras que siguen abiertas en su región de Rusia, afectada por la escasez de combustible provocada por los ataques ucranianos contra las refinerías.

«Acabo de pasar por cinco y solo una tenía gasolina», se queja Dmitri. La pareja viaja hacia la ciudad de Vólogda y lleva unos diez minutos esperando en una estación de servicio de Lukoil. «Veremos si queda gasolina para nosotros», destaca Elena.

A más de 400 kilómetros al norte de Moscú, Vólogda, capital de la región homónima, vive una situación similar a la de gran parte del resto de Rusia.

La situación tiene una magnitud inédita en este país, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, donde hasta ahora los combustibles estaban disponibles con facilidad y a precios mucho más bajos que los de la Unión Europea.

Desde junio, cerca del 90% de las regiones rusas experimentan racionamientos o escasez de combustible, según un recuento de la AFP basado en declaraciones de autoridades locales y medios regionales.

En Vólogda, algunas gasolineras están cerradas. En las demás, pertenecientes en su mayoría a grandes compañías petroleras, los conductores se agolpan y forman largas colas.

Ante la crisis, Moscú prohibió inicialmente la exportación de ciertas categorías de gasolina para automóviles y combustible de aviación. La semana pasada la medida se amplió a las exportaciones de diésel.

También se establecieron límites sobre el volumen de combustible asignado a cada automovilista.

Sin embargo, según los conductores y las observaciones de la AFP, la situación mejoró en los últimos días en Moscú y en algunas regiones.

– Clima de nerviosismo –

En la capital, las filas se han reducido.

Y en Vólogda, Nikolái, un automovilista que no quiso revelar su apellido, constató que «un cierto número de gasolineras volvieron a funcionar. Las entregas de combustible son más frecuentes. Naturalmente, las colas disminuyen».

Las autoridades de la región de Vólogda, consultadas para pronunciarse sobre el tema, no respondieron.

Estas escaseces demostraron hasta qué punto los ataques ucranianos pueden llevar al sector ruso de los hidrocarburos al borde de la parálisis.

En un informe publicado a principios de julio, Energy Intelligence, empresa estadounidense de investigación del sector energético, estimó que «cerca de la mitad de los 6,6 millones de barriles diarios de capacidad de refinado de Rusia (…) quedaron fuera de servicio desde finales de febrero», a medida que Ucrania intensificaba sus ataques contra las infraestructuras energéticas.

Los ataques ucranianos contra las infraestructuras energéticas rusas buscan ser una respuesta a los bombardeos de Moscú que causan numerosas víctimas civiles. También son una forma para Kiev de reducir una fuente de ingresos que Rusia destina a financiar la guerra.

El presidente Vladimir Putin, por su parte, intenta tranquilizar a la población. Ucrania «busca perjudicar la economía» rusa y «crear un clima de nerviosismo en el seno de la sociedad», pero, dijo la semana pasada, no lo conseguirá porque «el margen de seguridad de la red energética rusa es muy elevado».

A escala de Vólogda, situada a unos 1.000 kilómetros de Ucrania, la ciudad sufre las consecuencias de la ofensiva lanzada por Moscú en Ucrania en febrero de 2022.

Para Iégor (nombre modificado) estas escaseces se deben a «sus aliados que nos bombardean», explica.

«¿Quién quiere la guerra? Ucrania, Europa…», añade, retomando la retórica de Putin, según la cual Rusia «solo se está defendiendo» frente a los países occidentales «decadentes» que se unieron contra ella.

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