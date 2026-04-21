La familia de los españoles fallecidos en helicóptero en Nueva York demanda a la empresa

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Nueva York, 21 abr (EFE).- La familia de los españoles fallecidos en un accidente de helicóptero en el río Hudson, en Nueva York, en 2025, ha demandado por negligencia a la empresa turística y a su propietario, según publicaron este martes medios locales.

La demanda civil acusa a New York Helicopter Charter y New York Helicopter Tours, operadoras del vuelo, y su dueño, Michael Roth, de no haberse asegurado del mantenimiento del helicóptero ni inspeccionado las aspas del rotor, que presentaban deterioro.

De acuerdo con el documento, los acusados sabían que esas aspas «eran susceptibles de deslaminación», el proceso por el que separan su material en capas, y que provoca «fallos prematuros», e ignoraron las normas que obligan a su sector a hacer inspecciones.

En el accidente, ocurrido el 10 de abril de 2025, fallecieron ahogados el matrimonio formado por Agustín Escobar Cañadas y Merce Camprubí Montal, y sus tres hijos de 10, 8 y 4 años. También falleció el piloto, un joven militar retirado.

La acción, interpuesta por el hermano de la mujer, Joan Camprubí, solicita un juicio con jurado para determinar la compensación por daños derivados del «terror» que sufrieron sus familiares antes de su muerte y de la «angustia» que esta les ha causado, según indica el documento.

La demanda alega que la Administración Federal de Aviación (FAA) exigió a la empresa cesar operaciones durante la investigación, a lo que accedió su entonces director de operaciones, Jason Costello, pero después Roth lo despidió y dijo al regulador que no lo haría.

La FAA acabó ordenando a la empresa cerrar, citando el despido de Costello.

Roth, de 72 años, dijo al medio local Gothamist que «nunca haría nada incorrecto» y cree que las aspas defectuosas del helicóptero, que su empresa alquiló a otra, contribuyeron al accidente.

También afirmó que no ha contratado una revisión independiente del suceso porque no se la puede permitir.

En el aniversario del accidente, a principios de este mes, familiares de los fallecidos se trasladaron a Nueva York para hacerles un homenaje y reclamar, junto a legisladores estadounidenses, más medidas de seguridad en la aviación de helicópteros comerciales. EFE

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