La Fed mantiene los tipos y dice que las repercusiones de la guerra son «inciertas»

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(Actualiza con detalles de la votación e informe trimestral de proyecciones económicas)

Washington, 18 mar (EFE).- La Reserva Federal de EE.UU. mantuvo este miércoles sin cambios los tipos de interés, que permanecen en una horquilla de entre el 3,5 y el 3,75 %, aunque aseguró que las repercusiones de la guerra con Irán son «inciertas».

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sostiene en un comunicado publicado al término de su reunión de política monetaria de dos días que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas «sigue siendo elevada» y que «las repercusiones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía de los Estados Unidos son inciertas».

«Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo sólido», añade el texto de la Fed, que, en lo referente a su doble mandato que aspira al pleno empleo y a una inflación de en torno al 2 %, aseguró que «la creación de empleo se ha mantenido baja y la tasa de desempleo ha variado poco en los últimos meses», mientras que «la inflación permanece algo elevada».

El último dato de subida de precios, correspondiente al mes de febrero, mostró una inflación subyacente del 2,5 % interanual, mientras que el informe sobre la situación del mercado laboral reveló que el mes pasado se destruyeron 92.000 empleos.

La decisión de la Fed de mantener sin cambios los tipos está en línea con lo anticipado por los mercados, pese a la insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el banco central estadounidense baje el precio del dinero.

Trump, que ha presionado al presidente del organismo, Jerome Powell, hasta cotas inéditas para que flexibilice la política monetaria, ha pedido una reunión de emergencia a propósito de la crisis de la guerra con Irán y la subida derivada del crudo para abordar una bajada de tipos inmediata.

Powell, que acaba de presidir una reunión del FOMC por penúltima vez, tiene previsto abandonar el cargo en mayo, y el jefe de Gobierno estadounidense ha nominado a Kevin Warsh, exgobernador de la entidad, como su sustituto.

Como ha venido siendo habitual desde que entró a formar parte en septiembre de la junta de gobernadores tras ser nombrado por Trump, el economista Stephen Miran fue el único miembro con derecho a voto del FOMC que estuvo en contra de mantener sin cambios las tasas y pidió rebajar el referencial un cuarto de punto.

La Fed publicó hoy también su informe de proyecciones trimestrales e incrementó en una décima su previsión de crecimiento económico para EE.UU. en 2026 hasta dejarla en el 2,4 %.

Mantuvo sin cambios su pronóstico para la tasa de desempleo este año (4,4 %), pero incrementó en dos décimas, hasta el 2,7 %, su proyección para la inflación subyacente.

A su vez, las evaluaciones de los miembros del FOMC sobre política monetaria apropiada para este 2026, muestran que la mayoría de los 19 miembros apuesta por dejar sin cambios el precio del dinero o por rebajarlo solo un 0,25 %. EFE

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