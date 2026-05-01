La feria del libro antiguo vuelve a Nueva York con cartas de Plath y atlas millonarios

4 minutos

Alicia Sánchez Gómez

Nueva York, 30 abr (EFE).- Más de 100 expositores de todo el mundo buscan captar la atención de coleccionistas privados e instituciones en la Feria Internacional del Libro Antiguo de Nueva York, donde desde este jueves exponen piezas únicas de sus catálogos como cartas de Sylvia Plath, atlas de 1 millón de dólares o fotografías del día a día en la Gran Manzana.

Hasta el 3 de mayo, librerías, galerías y comercios de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y otros tantos países exhiben todo tipo de rarezas en el Park Avenue Armory del Upper East Side, una antigua armería del Ejército estadounidense que hoy día aloja eventos culturales.

Esta es la cuarta vez que Daniel Moyer y Oliver Lott, dueños de la galería Daniel/Oliver, se desplazan desde Brooklyn para asistir a la feria, en la que muestran fotografías «que encajan en el contexto de un libro», como álbumes de fotos o imágenes de archivo.

Moyer y Lott han traído a Manhattan una colección de fotografías de Hans Reinhart, un fotógrafo de la agencia International News Photos que en 1940 retrató «toda una variedad de objetos insólitos» olvidados por los viajeros del metro de Nueva York en los vagones.

«Es uno de nuestros elementos más singulares», afirma a EFE Lott, que señalando las imágenes una por una, destaca: «Aquí hay un trabajador con una pila de sombreros, aquí otro tipo con abrigos de piel y linternas, otro con una caja de sujetadores… y aquí hay un montón de dentaduras postizas».

La colección está a la venta por 3.500 dólares y refleja «la esencia misma de Nueva York»: «Todo el mundo se identifica con bajarse del metro y de repente decir ‘Oh Dios mío, me he olvidado mi mochila o mi teléfono», subraya entre risas.

Los atlas, entre los objetos más caros

Muchas de las entidades que hoy expusieron sus rarezas en el Park Avenue Armory guardaban tras sus vitrinas de cristal atlas de todos los tamaños y épocas, que se han consagrado como las piezas más caras de la feria, según indica a EFE una portavoz del evento.

Barry Lawrence Ruderman Antique Maps, una firma distribuidora de mapas, globos terráqueos y libros antiguos afincada en California, vende por 1,6 millones de dólares un gran atlas diseñado para María I de Inglaterra, esposa de Felipe I de España.

Este atlas se elaboró en 1555, durante el reinado de María y Felipe, e incluye cuatro mapas manuscritos: Inglaterra y Gales, Irlanda, Escocia y el Canal de la Mancha, que engloba gran parte de Francia y las Islas del Canal.

«Estaba pensado para abarcar todo el reino de la corona inglesa de la época. (Los diseños) son únicos, totalmente dibujados y grabados a mano. Son algunos de los mejores y más antiguos mapas modernos de Inglaterra y las Islas Británicas», explica a EFE Alex Clausen, director de Barry Lawrence.

Sylvia Plath y Joseph Cornell, protagonistas de la Peter Harrington

La librería británica Peter Harrington, una invitada frecuente al evento, traía este año como su pieza estrella una serie de cartas del escritor J.D. Salinger que finalmente ha vendido a un coleccionista privado antes del comienzo de la feria, según explica a EFE la librera Anna Middleton.

Ahora, una de las protagonistas que brillan en sus vitrinas es Sylvia Plath, con una romántica carta que escribió a su marido, Ted Hughes, y que se vende por 5.700 dólares. En ella, la poetisa escribió: «No creo que quiera comer hasta volver a probar tu boca (…) cuánto te quiero».

El escultor y pintor estadounidense Joseph Cornell también se hace oír en la Peter Harrington con una colección de objetos personales que se venden por 60.000 dólares y que abarcan menús de hospital de cuando, hacia el final de su vida, estaba enfermo e ingresado; notas sobre poesía y una biografía de Marilyn Monroe con sus anotaciones. EFE

asg/dte/jrh

(foto) (video)